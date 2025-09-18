Shakira desata la locura en Antara tras aparecer por sorpresa

GENERANDO AUDIO...

Shakira sorprendió a sus fans apareciendo de sorpresa en Antara. Foto: AFP

Shakira sorprendió a los asistentes de Plaza Antara la tarde de este jueves 18 septiembre cuando se presentó en una tienda para promocionar su línea de productos de belleza.

Lo que en un principio fue un rumor en redes sociales sobre su presencia en la plaza, se convirtió en realidad cuando la colombiana hizo su aparición.

La interprete de “Soltera” se encuentra en el país como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran”, que este jueves cierra su etapa en México en el Estadio GNP.

Así fue la llegada de Shakira a Plaza Antara

Los asistentes empezaron a llegar al centro comercial después de que el rumor se esparciera por las redes sociales donde se confirmaba la asistencia de Shakira para promociona sus productos de cabello y grabar algunos comerciales.

Shakira apareció y habló un poco acerca de la apertura de la tienda y sobre los productos de su marca de cuidado para el cabello llamada Isima. La cantante habló de la diversidad capilar de la comunidad latina y cómo eso la inspiró a desarrollar sus productos.

Al finalizar su discurso, la colombiana ayudó a oprimir el botón simbólico para aperturar la nueva tienda, fue entre confétis de color blanco y anaranjado que la intérprete se despidió de sus fanáticos y los presentes diciéndoles que los esperaba en el Estadio GNP para la última fecha en méxico de su gira.

Los récords de Shakira en México

Shakira sorprendió a sus fans mexicanos. Foto: AFP

La cantante llegó fuerte a México con su tour “Las mujeres ya no lloran” que inicialmente empezó con pocos conciertos en la CDMX y ciudades importantes.

Sin embargo, la demanda de boletos fue tal que tuvo que abrir más fechas, tanto en la capital del país, como en el interior de la República en varias ciudades.

La artista dio sus primeros conciertos, después siguió su gira por otros países, y regresar nuevamente a México para concluir con su segunda etapa del tour.

El número de conciertos llegó a superar los 25, cifra que convierte a la cantante con más shows en el país, así como la cantidad de boletos vendidos, que supera el millón de tickets.

Durante sus últimas presentaciones en la Ciudad de México ha tenido invitadas de lujo como Belinda y Danna, que hicieron emocionar al público mexicano.