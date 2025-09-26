GENERANDO AUDIO...

Shakira desata polémica en su último show. Foto: AFP

Shakira cerró con broche de oro su paso por México, pero en su última presentación en el Estadio GNP Seguros el pasado 18 de septiembre, no estuvo exenta de polémica, pues la cantante colombiana fue señalada en redes sociales por no auxiliar a un camarógrafo que se desplomó frente a ella en pleno concierto.

El momento que se volvió viral

El incidente ocurrió la noche del jueves 18 de septiembre, durante el último de los 12 conciertos que la intérprete de “Loba” ofreció en la Ciudad de México como parte de su tour mundial.

En medio de la euforia, un camarógrafo encargado de grabar el show para las pantallas gigantes tropezó con una estructura y cayó al suelo, justo en el camino de la artista.

El video, compartido en redes sociales, muestra a Shakira sorprendida por el percance, pero en lugar de detenerse, siguió avanzando sobre el escenario y continuando con su show.

La reacción de Shakira desató una oleada de comentarios en su contra, con frases como “ciega y sordomuda”, en alusión a uno de sus éxitos.

Redes divididas: ¿falta de empatía o profesionalismo?

Mientras algunos acusaron a la cantante de indiferencia y de no mostrar empatía hacia el trabajador, otros defendieron que su reacción obedeció a la naturaleza del espectáculo, “el show debe continuar”, escribieron algunos fans, asegurando que probablemente existía personal de apoyo encargado de auxiliar al camarógrafo.

Además algunos usuarios señalaron que es la parte final del show, por lo que no puede parar, ya que si se detiene retrasa todo lo consecuente.

Además un usuario aprovechó para reconocer la agilidad del camarógrafo ya que es el que la sigue en cada paso, lamentando que cayera en una parte tan importante.

Hasta el momento Shakira no ha emitido ningún comunicado sobre lo ocurrido ni sobre el estado de salud del afectado, lo que alimentó aún más la discusión.

El concierto, que cerró con una emotiva interpretación entre lágrimas y la ovación de miles de asistentes, pasó por este trago amargo en el que no auxilió al camarógrafo, del cual se desconoce si presentó lesiones tras su caída.