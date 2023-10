¿Shakira empujó a una fan? Video genera controversia en redes sociales

Foto: AFP

Shakira se encuentra en medio de una controversia luego de que circulara un video en redes sociales donde aparentemente se observa a la cantante empujando a una fan.

En el video, que circula principalmente en TikTok y en la red social X (antes Twitter), se ve como una mujer vestida de azul trata de acercarse a Shakira, que aunque no la empuja sí es perceptible que le quita el brazo. Un acto suficiente para que algunos internautas tacharan a la colombiana de “prepotente”.

Ver más ¿Shakira fue captada empujando a una fan? Aquí está el video de los hechos.😱😱 pic.twitter.com/rjCdjmvGOH — Videos y más (@VideosFacil2022) October 10, 2023

Controversia en redes sociales por la supuesta agresión de Shakira en redes sociales

Luego de que el video se hizo viral, las opiniones en internet se dividieron en las principales redes sociales, pues hubo usuarios que destacaron que Shakira solo se abrió paso y nunca lastimó a la mujer.

El video llega después de que un hombre, quien aseguró haber trabajado como chofer para la artista, declaró al programa Socialité que pasó varios momentos decepcionantes e incómodos a lado de ella.

Según las declaraciones del exchofer, Shakira le pedía que bajará el retrovisor del vehículo para que no tuviera la tentación de estarla mirando.

También declaró que el hermano de la colombiana, Tonino, es una persona desagradable, ya que en diversas ocasiones le gritó.

Y destacó que cuando el hermano se comportaba de forma “errática”, la cantante hacía caso omiso a lo que sucedía. “Juega a que ella es ajena a la situación, cuando es totalmente consciente y presencia de manera benévola cada una de las situaciones negligente”.

Acusaciones contra la cantante tras el lanzamiento de “El Jefe”

Shakira lanzó a finales de septiembre “El jefe” con el grupo Fuerza Regida, donde aborda la desigualdad que viven millones de trabajadores.

No obstante, tras el lanzamiento del hit, algunos extrabajadores calificaron de “despota” a la cantante, entre ellas estuvo una exbalarina de nombre Jenny García.

García dijo que hizo 12 fechas con ella, pero que no le pagaron por esas presentaciones y que constantemente las regañaba.

Además, Jenny García recordó una incómoda anécdota que supuestamente vivió con la cantante colombiana. “Me sacó de mi camerino, estaba yo en topless en el Palacio de los Deportes, entró a mi baño, porque el suyo se rompió, nos sacaron los de seguridad”.

“Ella entró, se salió y ni un ‘gracias’, ni un ‘disculpen, chicas’. A parte, yo les decía a los de seguridad: ‘Oigan, si quiere que no le hablemos, no lo vamos a hacer, pero déjennos pasar”, explicó. Debido a esa situación, Jenny se quedó expuesta, cubriendo su busto con sus manos, en una zona donde pasaba “todo mundo”. “Perdóname, eso no es respeto”, finalizó.