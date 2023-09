Shakira es acusada por exbailarina de malos tratos

Una bailarina relató la mala experiencia de trabajar con Shakira. Foto: Getty

Shakira lanzó la semana pasada “El jefe” con el grupo Fuerza Regida, donde aborda la desigualdad que viven millones de trabajadores, y ahora una exbalarina la acusa de malos tratos.

La bailarina Jenny García, durante su participación en el programa “Se te estuvo di y di” del canal de YouTube “La Saga”, relató su experiencia de trabajar con Shakira y aseguró que además de los malos tratos que recibió no le pagaron.

Bailarina recuerda mala experiencia al trabajar con Shakira

Jenny García comienza su intervención diciendo que le gusta la canción “El jefe”, porque tiene ritmo, pero después de que trabajó con ella le perdió el respeto.

La bailarina menciona que hizo 12 fechas con ella, pero que no le pagaron por esas presentaciones. Sin embargo, dijo que hubiera trabajado con Shakira gratis, pero la forma en que la trató, junto con otras bailarinas, no fue la correcta.

Puso de ejemplo a otros artistas con los que trabajó y aseguró que siempre les agradecían su trabajo, pero que Shakira nunca fue para darles la cara, un gracias, que las sacó del escenario y las regañó mucho.

Además adelantó que “después” contaría más detalles por las cuales le perdió el respeto, pero que sigue siendo una gran artista.

Además, Jenny García recordó una incómoda anécdota que supuestamente vivió con la cantante colombiana. “Me sacó de mi camerino, estaba yo en topless en el Palacio de los Deportes, entró a mi baño, porque el suyo se rompió, nos sacaron los de seguridad”, narró.

“Ella entró, se salió y ni un ‘gracias’, ni un ‘disculpen, chicas’. A parte, yo les decía a los de seguridad: ‘Oigan, si quiere que no le hablemos, no lo vamos a hacer, pero déjennos pasar”, explicó. Debido a esa situación, Jenny se quedó expuesta, cubriendo su busto con sus manos, en una zona donde pasaba “todo mundo”. “Perdóname, eso no es respeto”, finalizó.