Shakira es hospitalizada de emergencia, cancela concierto en Perú

Shakira informó que se encuentra en el hospital.

Shakira informó que fue hospitalizada de emergencia durante la noche del sábado por un cuadro abdominal, compartió la cantante colombiana a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Lamento informarles que anoche, tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, explicó Shakira.

La famosa también informó que no podrá presentarse en el concierto de esta noche que se llevaría a cabo en Perú, el cual forma parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Visiblemente afectada por la situación, Shakira expresó su tristeza por no poder cumplir con sus fans.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”. Shakira

Sin embargo, la cantante se mostró optimista en cuanto a su recuperación.

“Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, escribió la cantante.

Además, Shakira mencionó que su equipo y el promotor del evento ya estaban trabajando para reprogramar la fecha del concierto, asegurando que se daría a conocer pronto la nueva fecha.

Un día antes, Shakira compartió una fotografía de su llegada a Lima, Perú.

Este es el segundo país donde se presenta la cantante, quien arrancó su gira en Brasil con un espectáculo que se ha convertido en tendencia en todo el mundo.