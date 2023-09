Shakira está en una “etapa de supervivencia”: “Todavía estoy rodeada de ratas”

Shakira dio una entrevista para la revista Billboard. Foto: AFP

Shakira se volvió abrir durante una entrevista para la revista Billboard este jueves, donde compartió cómo el periodo más turbulento de su vida (su separación con Gerard Piqué tras 12 años de relación), se ha convertido también en el renacer de su carrera musical.

“Me siento como un gato con más de nueve vidas. Cuando creo que ya no me recupero más, de pronto me levanto y tengo un segundo aire”, dijo la colombiana. Y agregó, que ha pasado por varias etapas luego de su separación del padre de sus hijos, en julio de 2022.

“He pasado por varias etapas. La negación, la rabia, el dolor, la frustración, la rabia otra vez, el dolor otra vez. Ahora estoy en una etapa de supervivencia”. Shakira para Billboard

“De ‘mantén tu cabeza por encima del agua’. Y en una etapa de reflexión. Y ahora es una etapa de trabajo duro y todo el tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos”, confesó Shakira, quien recientemente lanzó “El Jefe”, una canción que dedicó a Lili Melgar, la niñera de sus hijos y quien presuntamente fue despedida por Piqué sin recibir una indemnización.

“Todavía estoy rodeada de ratas” y lo más importante de su entrevista con Billboard

Luego de años lejos del corazón de la industria musical, en este 2023, Shakira se ha vuelto a posicionar en las listas de éxito internacionales con sencillos como: “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, “TQG”, “Acróstico” (dedicada a sus hijos) y “Copa vacía” con Manuel Turizo, canción que sorprendió por su video en el que la famosa sale como una sirena que está fuera del agua y rodeada de ratas.

“Esta sirena, primero fue abducida, y por amor está al lado de este hombre, de alguna forma encerrada, cautiva, sacrificando su propio bienestar por amor, lo que es natural en ella, y luego acaba tirada en un basurero, rodeada de ratas”, comentó sobre el video.

“Y no sé si lo sabías, pero las ratas en el video son de verdad. Porque, créeme que todavía estoy rodeada de ratas. Pero cada vez menos”. Shakira

Shakira en Estados Unidos y su resurgir como cantante

Luego de la Copa del Mundo Sudáfrica, en 2010, Shakira inició una relación con el entonces futbolista del Barcelona Gerard Pique, fruto de su noviazgo nacieron sus dos hijos: Sasha y Milan. La colombiana dejó el mundo de la farándula estadounidense y se mudó a Barcelona, ciudad donde radicó por más de una década.

Una transición que ella misma consideró necesaria para poder formar una familia.

“Estaba dedicada a él. A la familia, a él. Estando en Barcelona era muy difícil atender mi vida profesional. Era más complicado logísticamente que viniera algún colaborador. Tenía que esperar a que las agendas coincidieran o que alguien se dignara a pasar por Barcelona, o le dieran ganas o pudiese acomodarme para poder trabajar desde mi estudio. Yo no podía dejar a mis hijos e irme a otro sitio y dejar la familia, el hogar e irme a hacer música por fuera de mi casa. Entonces era muy difícil mantener el ritmo.

Sin embargo, tras anunciar el quiebre de su “matrimonio”, la famosa dejó su hoga y en abril de este año regresó a los Estados Unidos.

“Viviendo en España todo eso estaba hipotecado”. Shakira

Shakira como “madre soltera” y sobre si se siente feliz en estos momentos de su vida

“Ser madre soltera, y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces”, dijo la cantante, que habló que a pesar de haber reiniciado su carrera profesional, también existen retos detrás del “éxito”.

“Tengo que poner a dormir a mis hijos, ir al estudio de grabación, que ahora mismo no lo tengo en mi casa. Todo es cuesta arriba”, destacó Shakira.

“Me gusta ser una madre presente”. Shakira

“¿Eres feliz ahora?“

“Es una pregunta muy corta para una respuesta muy larga. No creo que todo el mundo tiene acceso a la felicidad. Está reservada para un selecto número de personas y yo no puedo decir que soy parte de este club en este momento”, fue otra de las respuestas de la colombiana que dio a Billboard.

Y remato: “Todavía hay momentos de tristeza, de nostalgia, y mi música ahora mismo se alimenta de todo ese cóctel”.