Shakira gana Grammy Latino a mejor canción pop y sus hijos protagonizan momento

Shakira volvió a España y lo hizo por la puerta grande pues la colombiana que se encuentra nominada en siete categorías en los Grammy Latinos 2023, lleva ganado hasta ahora el Grammy Latino a mejor canción pop.

Sin embargo, fueron Sasha y Milán, sus dos pequeños hijos, los que le robaron protagonismo a “la de Barranquilla”, ya que ambos estuvieron presentes para ver triunfar a su madre en una de las galas más importantes para la música latina.

Shakira se fue a la grande y se llevó durante la ceremonia el Grammy Latino 2023 a mejor canción pop su famosa “Sessions, Vol. 53” con Bizarrap. Tras resultar ganadora, Shak besó a sus hijos para luego subir al escenario con el argentino, a quien abrazó con fuerza antes de subir al escenario juntos, en medio de una gran ovación.

En el discurso de agradecimiento Shakira tomó la palabra y dijo:

“Quiero compartir este Grammy con mis colegas, estos grandes talentos con los que he tenido el placer de trabajar y aprender. Quisiera también compartirlo con mi público latino. El público que me ha llevado a cumbres altísimas, esos lugares que soñé desde que era una niña y a quienes le debo todo”.

También agradeció al público español, el cual aseguró “ni un solo día han dejado de darme cariño, apoyo”.

“Quiero compartirlo con mi público español que ha estado acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que he pasado en esta tierra que tanto he querido, pero que ni un solo día han dejado de darme cariño, apoyo… Eso jamás se me olvidará”.

