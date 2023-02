¡Pasaste a mi lado…! Shakira se topa con Gerard Piqué y lo ignora totalmente

Así fue el incómodo encuentro entre la expareja. | Foto: AFP.

Shakira ignoró a Gerard Piqué a las afueras de su casa en Barcelona este miércoles, mientras el exfutbolista esperaba a sus hijos a las afueras de su antiguo hogar, así lo dieron a conocer medios españoles tras captar el incómodo momento en video entre la expareja, la cual anunció su separación en 2022.

Según informó el medio español Europa Press, Shakira ignoró a Piqué cuando el catalán acudió a recoger a sus hijos, y es que, mientras él esperaba dentro de su auto, la cantante llegó a bordo de su furgoneta junto a su hermano Tonino, pasando por delante de Piqué sin mirarle y con la cabeza en alto.

Ver más #VÍDEO | Gerard Piqué recoge a sus hijos en casa de Shakira coincidiendo con la llegada de la cantante a su domicilio https://t.co/ntUH9fTKmH pic.twitter.com/z46vcaJgSg — CHANCE (@CHANCE_es) February 9, 2023

No obstante, Shakira terminó volteando hacia su ex cuando vio a su hijo Sasha acercándose al vehículo de su padre y dio un breve saludo con la mano al pequeño.

Piqué huye de casa de Shakira y olvida cerrar el maletero

Una noche antes, el exjugador del Barcelona ya había dejado ver su incomodidad al estar cerca de la casa de la colombiana, pues cuando dejó a sus dos hijos en la puerta, tras haber disfrutado la tarde junto a ellos, Piqué arrancó a toda velocidad con la cajuela abierta.

El momento fue captado también por las lentes de Europa Press, quien informó que Gerard tenía el “rostro serio y nervioso al despedirse de sus hijos, previo al acelerón apresurado que dio cuando los niños desaparecieron de escena”.

Ver más #VÍDEO | Gerard Piqué abandona la casa de Shakira a toda velocidad sin ser consciente de que llevaba la puerta del maletero abierto https://t.co/Fe4PqHAMgt pic.twitter.com/67D29PmDot — CHANCE (@CHANCE_es) February 8, 2023

No obstante, este tipo de situaciones no son nuevas, ya que en los últimos meses, Shakira y Piqué han coincidido en varias ocasiones incómodas, como el partido de beisbol de su hijo Milan, donde no se dirigieron la palabra.

Shakira y Piqué, la polémica separación que aún no termina

Tal parece que la historia de la separación entre Shakira y Piqué aún no termina, pues recientemente se filtró un fragmento de la que podría ser la nueva canción de Shakira a lado de Manuel Turizo, después del exitazo que “la de Barranquilla” logró con su última canción “BZRP Music Session #53”.

“Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”, es lo que se escucha en el fragmento de la nueva canción filtrada de Shakira.

Tras darse a conocer que posiblemente Shakira está preparando otro tema con “dedicatoria” a Piqué, la prensa española cuestionó al exjugador blaugrana, quien se mostró incómodo por los cuestionamientos y sólo se dedicó a mirar a los reporteros.

Ver más #VÍDEO | Gerard Piqué, ojiplático, se tropieza al enterarse de la filtración de la nueva canción canción de Shakira que podría estar dirigida a él https://t.co/vXV1FvfAdx pic.twitter.com/dqAdhr1k6D — CHANCE (@CHANCE_es) February 9, 2023

Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación desde el pasado 4 de junio de 2022, después de que se divulgaran rumores sobre la supuesta infidelidad del deportista con Clara Chía Martí, con quien actualmente sostiene una relación.