Shakira, JLo y Bruno Mars: famosos felicitan a Bad Bunny por el show del medio tiempo del Super Bowl

GENERANDO AUDIO...

Famosos felicitaron a Bad Bunny. Foto: Getty

Shakira, Jennifer Lopez (JLo) y Bruno Mars, fueron algunos de los famosos felicitaron a Bad Bunny luego de que se diera a conocer el anuncio oficial de que el cantante puertorriqueño sería la estrella principal del próximo show del medio tiempo del Super Bowl.

Cabe resaltar que, la gran final del futbol americano de los Estados Unidos se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California.

Felicitaciones a Bad Bunny por su show en el Super Bowl

Durante el Sunday Night Football, del 28 de septiembre, entre Green Bay y Dallas. Apple Music reveló al “Conejo Malo” como el encargado llevar la música a la gran final del emparrillado. Por el cual, varios famosos felicitaron a Bad Bunny de inmedianto a través de las redes sociales:

Auhhh… Shakira celebró la música latina para el Super Bowl

Mediante sus Historiase, en Instagram, la colombiana puso, “Welcome back to the Super Bowl stage” ¡Arriba mi gente latina!”:

JLo pasa la estafeta

Como una celebridad que ya le tocó protagonizar el show del medio tiempo del Super Bowl de la NFL, la cantante y empresaria estadounidense resaltó que es turno del “Conejo Malo”:

Bruno Mars: “¡Ve por ellos, Bad Bunny!”

Brunos Mars fue otro de los famosos felicitaron a Bad Bunny y replicó parte de las palabras que el puertorriqueño de 31 años al sentir que su momento ha llegado, “Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”:

¿Quiénes son los últimos artistas que estuvieron en el show del medio tiempo de la NFL?

Super Bowl LIX 2025, Kendrick Lamar:

Super Bowl LVIII 2024, Usher:

Super Bowl LVII 2023, Rihanna:

Super Bowl LVI 2022, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar:

Super Bowl LV 2021, The Weeknd: