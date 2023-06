Shakira lanza “Copa vacía”, su nueva canción, junto a Manuel Turizo

Shakira lo vuelve a hacer y lo hace como toda una diosa de los mares. Y es que, “la de Barranquilla” lanzó este jueves su nueva y esperada canción “Copa vacía” en colaboración con Manuel Turizo, y de la que ya se habían dado a conocer pequeños detalles.

El video musical, codirigido por Shakira y Jaume de Laiguana, muestra a la cantante como una sirena con el pelo rosa que fue abandonada y olvidada en las rocas mientras Turizo viene a su rescate.

¿Qué dice la letra de “Copa vacía” de Shakira?

“Lo ves así, este ritmo no puede seguir Ya no sé qué más hacer para tener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Estoy más frío que el mes de enero Pido calor y das más que hielo”. “Hace rato tengo sed de ti, Ya no sé por qué, quedo con ganas de más Y no quería beber de una copa vacía” “Hace rato tengo sed, de ti y yo no sé por qué Me quedó con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía” “Siempre estás ocupado con tanto negocio Estaría bien, mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención” “No hay que ser poeta para endulzarme el oído Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo” “Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía” “Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Yo nadando en contra de la corriente Me tiene en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente” “Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona” “Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía” “Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona” “Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría que el mes de enero Te doy calor, pero tú siempre hielo” “Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”

Apenas 10 días antes del lanzamiento, Shakira y Turizo anunciaron a sus fans “hicimos una película”, compartiendo un póster de la estrella en el papel de sirena y Turizo como príncipe. Tal como en la historia de “La Sirenita” del escritor y poeta Hans Christian Andersen.

Los éxitos de Shakira continúan

“Copa vacía” de Shakira llega después de la serie de éxitos cosechados en los últimos meses por la cantante. Y es que, desde la trilogía compuesta por “Te Felicito“, “Monotonía” y la “Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap” y después con “Acróstico”, la cantautora colombiana se ha dedicado, tal como ella lo dijo “a facturar” con su música.

A sólo una hora de haber lanzado el video de “Copa vacía”, Shakira ya reunió más de 1 millón de visitas y más de 200 mil reacciones en YouTube.

La nueva canción de Shakira ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.