Lo que realmente dijo Shakira sobre “las mujeres que se van al infierno”; ¿en verdad fue un mensaje a Clara Chía?

¿Qué quiso decir Shakira con su polémico comentario? ~ Foto: Getty Images

Shakira ofreció una entrevista para un medio de comunicación mexicano, en la que retomó la frase: “Hay un lugar en el infierno reservado para las mujeres que no apoyan a otras”, cita que fue considerada por otros portales como un mensaje contra Clara Chía Martí, actual pareja de Gerard Piqué; sin embargo, la intención de la colombiana era diferente.

¿Qué quiso decir realmente Shakira?

En entrevista, Shakira citó a Madeleine Albright, secretaria de Estado de Estados Unidos entre 1997 y 2001, diciendo que “hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras” y se soltó a reír, asegurando que está de acuerdo con este pensamiento.

El dicho de la barranquillera surgió en el contexto de su propia música, declarando que está dispuesta a prestar sus canciones a aquellas personas que no pueden hablar libremente de sus problemas, incluyendo a las mujeres en el sentido de la sororidad.

“Tengo el deber de usar mi voz y prestársela a aquellos que probablemente no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad, en un punto en el que el apoyo que podamos recibir unas de las otras es muy relevante, es importantísimo”. Shakira

Ver más #Shakira en entrevista con una frase filosofica le dice a las mujeres que deben cuidarse entre todas, de lo contrario hay un buen lugar que les espera #FelizDiaATodos Shakira con el corazon en la mano pic.twitter.com/H2lotkopQv — Supernova (@iat130575) February 28, 2023

Contrario a lo que se manifestó en redes sociales, la frase de la cantante latinoamericana no fue un “dardo envenenado” contra Clara Chía Martí, sino que fue una declaración de intenciones sobre lo que han sido sus últimas canciones como “TQG” y “BZRP Music Sessions #53“.

¿Cómo le ayudó escribir la colaboración con Bizarrap?

Grabar con el productor argentino Bizarrap una canción dirigida a su expareja Gerard Piqué fue un “desahogo” para superar la ruptura que vivieron en junio de 2022, dijo la cantautora colombiana Shakira en la primera entrevista televisiva tras su separación.

“Mis canciones son la mejor terapia, son más eficaces que una visita al psicólogo, al psicoanalista”, declaró a una cadena mexicana, a la que recibió para una charla que duro casi media hora y que fue transmitida la noche del lunes.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra, fue un gran desahogo necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor”. Shakira

La artista colombiana lanzó en enero pasado el tema “BZRP Music Session #53“, en la que se refiere expresamente al exfutbolista y su actual pareja, la española Clara Chía. Con corte al 28 de febrero de 2023, la pieza cuenta con 369 millones de vistas a nivel mundial.

Además, reconoció que en este momento de su vida se siente como un a mujer independiente, pues a raíz de su separación con el actual dueño de la Kings League, sólo es dependiente de sí misma.

“Siempre he sido bastante dependiente, emocionalmente, de los hombres. Tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor”, declaró, al mismo tiempo que reconoció “sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía. Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona”.

¿Cuál ha sido el papel de los hijos de Shakira en esta nueva etapa?

Shakira reveló además que fue a sugerencia de su hijo Milan, de 10 años, que se decidió a grabar con el productor argentino. “Me dijo ‘tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino'”, relató sonriente la cantante al recordar las palabras del niño.

Por otro lado, la cantante de 46 años reveló que con su separación se rompió el sueño de que sus hijos pudieran crecer con una familia cariñosa, pero aseguró que ha sabido reponerse para ser un ejemplo, precisamente, para Sasha, de ocho años y Milan, su primogénito.