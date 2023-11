Shakira pagará multa de 7.3 millones de euros, realiza convenio con tribunal de España

La secció 6 #Audiència #Barcelona celebra #judiciconformitat on la cantant Shakira Isabel Mebarak Ripoll accepta 3 anys de presó per 6 delictes contra la #HisendaPública, pena que se suspen per multa de 432000€. A més també haurà de pagar una multa de 7 milions i mig d'euros pic.twitter.com/UcCYpNKY29