Shakira revela que pagó su multa millonaria porque sus hijos se lo pidieron

Shakira aseguró que pagó la multa 7.3 millones de euros que la justicia española le impuso por fraude fiscal porque sus hijos se lo pidieron. A través de un comunicado, explicó que decidió terminar este proceso penal para que ella y su familia puedan seguir su vida de manera tranquila.

Mediante un comunicado, Shakira aseguró que decidió ponerle fin a un proceso legal contra el fisco español porque no quería “hipotecar” su tranquilidad y la de sus hijos, Sasha y Milan.

“Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir”.

Comunicado de la defensa de Shakira.