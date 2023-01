Shakira presenta la coreografía oficial de su canción contra Piqué

Shakira le pone coreografía a la canción con Bizarrap.

La canción de Shakira con Bizarrap “BZRP Music Session #53” donde le hace una tiradera a su expareja Gerard Piqué ha sido un éxito a nivel mundial que ahora toma un nuevo aire gracia a que la colombiana presentó la coreografía oficial que ya se ha convertido en un hit en TikTok.

Shakira le puso coreografía al tema y lo presentó en sus redes sociales acompañada de tres bailarinas más, con lo cual la colombiana se ha propuesto ahora que todos bailen al son de la canción, que acumula ya más de 150 millones de reproducciones en YT desde su salida.

“Esto es pa’ que te mortifique’ Mastique’ y trague’, trague’ y mastique’ / Yo, contigo, ya no regreso / Ni que me llores ni me supliquе’ / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo sólo hago música /Perdón que te salpique”, fragmento de la canción que Shakira le puso coreografía

La coreografía del nuevo tema de Shakira se ha viralizado, en especial en TikTiok, donde acumula casi 85 millones de reproducciones, más de 12 millones de likes y 90 mil comentarios.

Ahora ya se pueden ver grabaciones de varios usuarios realizando la coreografía.