¿Una clara respuesta? Shakira publica nuevo baile después de la foto de Gerard Piqué con su novia

Shakira baila su último éxito a ritmo de merengue. Foto: Instagram @shakira

Shakira publicó un video en su cuenta de Instagram, la cual tiene más de 81 millones de seguidores, donde sale bailando su último éxito musical, pero a ritmo de merengue. El material levantó sospechas entre sus fans debido a que lo subió unas horas después de que su expareja Gerard Piqué publicara su primera foto con su novia Clara Chía Martí.

El video del baile, que fue publicado hace algunas horas, casi alcanza los 900 mil “me gusta” y ha generado más de 16 mil comentarios y Shakira acompañó el material con la leyenda: “las mujeres ya no lloran las mujeres bailan merengue!”.

Lo curioso del video es que las líneas de la canción que salen aluden a la suegra y a la nueva pareja del exbutbolista del Barcelona.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Te creíste que me diste, me dejaste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre, de persona buena, claramente, no es como suena….”, tararea mientras baila.

Shakira presume récord en Twitter

También a través de su cuenta de Twitter, la cantante colombiana compartió uno de sus nuevos récords en la industria musical, ya que actualmente es la quinta artista más escuchada en Spotify, que este día reportó fallas, a nivel mundial.

Este nuevo logro en la carrera musical de Shakira llegó tan solo semanas después del lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53, canción en la cual rompió su silencio y criticó fuertemente a Piqué a raíz de su presunta infidelidad con Clara Chía Martí.