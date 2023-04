Shakira responde a comentarios xenófobos de Piqué; ¿qué se dijeron?

Gerard Piqué se sumergió de nuevo en la polémica cuando hiciera un comentario catalogado como “xenófobo” por arremeter contra los fans de Shakira por ser latinoamericanos. A lo que la colombiana no se quedó callada y, como ya se ha hecho costumbre, respondió directamente diciendo: “Orgullosa de ser latinoamericana”.

El pasado 1 de abril, en una transmisión de “Kings League Infojobs“, Gerard Piqué fue cuestionado sobre múltiples temas, destacando que esta fue la primera ocasión en que habla directamente de su expareja Shakira y cómo ha sido el proceso de separación, particularmente lidiando con los fans de la barranquillera, a quienes señaló por “no tener vida”.

“Mi ex pareja pues es latinoamericana… No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan (..) Pero barbaridades, miles. No me importa nada, es cero, es gente que no los conozco de nada, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida”.

Gerard Piqué