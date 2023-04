Con filtro de Barbie, Shakira responde al “Kun” Agüero

Shakira respondió en redes sociales a “Kun”. Foto: AFP

Shakira respondió en redes sociales la invitación del exfutbolista argentino Sergio “Kun” Agüero, quien la invitó a participar en la nueva Queens League, el proyecto de Gerard Piqué, expareja de la colombiana.

La cantante colombiana usó el filtro de Barbie para generar un poster inspirado en la película pero que dedicó al “Kun” quien en la semana bromeó con fichar a Shakira para su equipo de futbol 7 de la Queens League.

En la story compartida por Shakira se ve a la cantante en el poster el cual acompañó con el texto: “This Barbie is out of your league (Esta Barbie está fuera de tu liga)” además de poner la canción que la sudamericana grabó junto a Bizarrap en la cual hace una tiradera a su expareja.

El “Kun” Agüero se atrevió a proponer que la cantante debería jugar en la Queens League, recientemente creada por Gerard Piqué, en una entrevista el exfutbolista declaró que “la 12 puede ser Shakira también. Habría que tratar de contactarla. Ella está en Miami, ¿Sabías? ¡Claro que puede suceder; que se pudra todo!”.

Shakira posteó una story dedicada al “Kun”. Foto: AFP

Shakira también aseguró estar orgullosa de su origen latino

La cantante también publicó otra fotografía de ella como poster de Barbie, pero con el mensaje: “This Barbie is ORGULLOSA DE SER LATINOAMERICANA”, lo que parece haber sido una respuesta a los comentarios de Piqué sobre cómo maneja las críticas que recibe de las personas latinoamericanas lo que fue interpretado como irrespetuoso y xenófobo.

“Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que ocurrió el año pasado. Mi ex pareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡miles! No me importa nada.. porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots y, mentalmente, esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar, si das importancia a esto, estás muerto”, dijo Gerard Piqué.