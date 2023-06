Shakira se enteró por la prensa que había sido traicionada

Shakira abrió su corazón y habló de su familia y su ruptura. Foto: GettyImage

Shakira encabeza la lista de “Los 50 más bellos” del 2023 de la revista People en Español y en entrevista habló de sus papás, de sus hijos, de sus fans y de la traición que sufrió.

La cantante colombiana, quien está próxima a estar su canción “Copa vacía” con Manuel Turizo, abrió su corazón y habló del momento de su ruptura con Gerard Piqué mientras su papá pasaba por un momento delicado de salud.

Shakira se enteró por la prensa que Piqué la había traicionado

Shakira le contó a la revista que su papá fue a Barcelona para consolarla por su ruptura con Gerard Piqué, tras 12 años juntos y dos hijos en común, pero que durante la primera comunión de Milán sufrió un accidente y tuvo que ser hospitalizado.

La cantante recuerda que se enteró por la prensa que “había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI” y pensó que no sobreviviría a tanto.

“(El) hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”. Shakira

La colombiana ha expresado el gran amor que le tiene a su papá William Mebarak y que han superado varios momentos difíciles, en cuestión de salud, pero esos episodios quedaron atrás, y pudieron celebrar su cumpleaños 91 en septiembre pasado.

“Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo”. Shakira

Hace algunas semanas Shakira estuvo en Colombia para estar presente en la operación de su papá antes de viajar a Barcelona, donde asistió al GP de España y fue vista con el piloto de Mercedes, el británico Lewis Hamilton.

Además, aseguró que sus papás “han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir”, agrega, “pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”.

La música le salvó la vida

Durante la entrevista que tuvo con la publicación, la colombiana dijo que tras el momento complicado que vivió después de la ruptura con Piqué y lo que salía de él y su nueva relación con Clara Chía, la música fue un salvavidas para ella.

“La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles”, admite. “Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mi misma, la música fue mi espejo”.

Y la música se hizo presente en esa etapa y le dieron dos número uno a nivel mundial: “Music Sessions #53” con Bizarrap y “TQG” con Karol G.

Miami su nuevo hogar junto a sus hijos

Shakira dejó su vida pasada en Barcelona y se mudó con sus hijos a Miami, donde está rodeada de varios amigos, entre ellos, Juan Luis Guerra.

Y en esta nueva etapa de su vida, sus hijos son su prioridad y busca darles un futuro y disfrutar el tiempo que pasa con ellos.

“Mi tiempo libre que es poco, he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos”, reconoce la colombiana.

“Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les de estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido”. Shakira

Durante este proceso, asegura que los fans han sido una pieza importante, de quienes dijo que “son los mejores fans del mundo, me sienten hasta la médula de sus huesos. Perciben mis estados de ánimo de una forma casi metafísica. Me conocen, me apoyan, me entienden, me defienden a capa y espada, me hacen sentir acompañada y validada.