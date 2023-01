¡Sin piedad! Shakira se va contra Piqué y su novia, esto dice su nueva canción con Bizarrap

Shakira estrenó este miércoles su nueva canción, “BZRP Music Session #53”, en colaboración con el productor de moda, Bizarrap, en la cual se va con todo y sin piedad contra su expareja Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía Martí.

Y es que, en su primer tema de año, la colombiana no se tentó el corazón, pues no sólo habló de lo ocurrido en su relación con Piqué, sino que también hace una referencia explicita mencionando el nombre de él y el de Clara Chía Martí en las estrofas de la canción.

Si bien, la cantante había sido mesurada con sus declaraciones sobre lo ocurrido en el tríangulo amoroso entre Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía, en la letra de su nueva canción, Shakira rompe el silencio totalmente y expresa más de lo que pudo haber declarado.

Además, deja claro que lo suyo con Gerard Piqué está más que acabado e incluso le tira un par de indirectas sobre su forma de ser y actuar. Lo más sorprendente es la manera en que “la de Barranquilla” expuso aspectos como sus problemas con Hacienda, el acoso de la prensa, e incluso cuando supuestamente Piqué llevó a la casa que compartía con Shakira a Clara Chía. Así como la serie de referencias y comparaciones que realizó contra el exzaguero y su nueva pareja.

¿Qué dice la nueva canción de Shakira?

Esta es la letra del nuevo single de Shakira y Bizarrap:

A tipos como tú, a tipos como tú. Perdón ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato, una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está para tipos como tú. Para tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tu. Esto es para que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no, que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú. Para tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tu. Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso. Cero rencor bebé, yo deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo qué te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mi todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, y una loba como yo no está para tipos como tú.

Así fue el lanzamiento de la nueva canción de Shakira

El lanzamiento del nuevo tema de Shakira fue anunciado por ella misma a través de sus redes sociales.

Sin embargo, las especulaciones sobre la letra de la canción comenzaron cuando el pasado fin de semana usuarios informaron que una avioneta sobrevoló varias playas de la costa americana con una pancarta que decía: “Una loba como yo no está pa tipos como tú 11/01/2023”.

Incluso la misma Shakira compartió una imagen del momento en sus historias de Instagram.

Foto: Instagram.

La frase que se colocó en los aires provocó que los usuarios pensaran que era una referencia a la canción “Loba” lanzada por Shakira en 2009 y la cual se convirtió inmediatamente en uno de sus éxitos más reconocidos, así como al fin de la relación con exfutbolista Gerard Piqué.