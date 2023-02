Trapeando y cantando: así festeja Shakira su primer San Valentín sin Piqué

Tras su ruptura con Gerard Piqué a mediados del año pasado, Shakira ha sacado varias canciones donde menciona a su ex y a su nueva pareja, Clara Chía Martí, con quien ya publicó su primera foto oficial, y ahora parece ser que la cantante les dedicó una más mientras trapeaba el piso de su cocina.

La colombiana publicó un video en su cuenta de Instagram donde se le ve tomando un trapeador mientras limpia el piso de su cocina en tacones, pero lo que más llamó la atención fue la canción que sonaba de fondo, la de “SZA: Kill Bill”, uno de los éxitos de principios de este 2023.

El verso que suena mientras Shakira está trapeando el piso es el estribillo de la canción y varios de sus seguidores lo tomaron como una nueva indirecta hacia su expareja el español Gerard Piqué que ahora tiene una relación con la joven de 22 años y a quien conoció en su empresa Cosmos, Clara Chía, y con quien le habría sido infiel a la cantante.

“I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend’s next, how’d I get here? I might kill my ex, I still love him though. Rather be in jail than alone”

(Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi еx, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola)”.