Shakira se presentará este lunes 17 de febrero para su segunda fecha programada en el Estadio Nacional de Lima, Perú, luego de que no pudiera presentarse el domingo por un dolor abdominal que la llevó al hospital, según informó en sus redes sociales. Cabe destacar que volverá a los escenarios a pesar de la divulgación ilegal de su parte médico.

El medio 20 minutos informó durante la mañana de este lunes que Shakira fue dada de alta tras ser ingresada de urgencia en la Clínica Delgado Auna de Perú. Posteriormente, la propia cantante compartió información del show de este lunes, confirmando que se llevaría a cabo.

Cabe destacar que la artista anunció la cancelación de su primer concierto programado en Lima por problemas de salud a las 12:51 horas del domingo 16 de enero con un mensaje en redes sociales.

“Lamento informar que anoche tuve que acudir a urgencias por un problema abdominal y, actualmente, estoy hospitalizada. Los médicos que me están cuidando me comunicaron que no estoy en condiciones para actuar esta noche”.

Shakira