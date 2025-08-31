Shakira y Belinda sorprenden con un emotivo dueto de “Día de Enero” durante show en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Shakira invita a Belinda a cantar en su show en CDMX. Foto: Getty Images

Shakira sigue demostrando que sus conciertos no solo son un despliegue de talento, sino también de sorpresas memorables. Durante su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, la artista colombiana ha invitado a varios artistas especiales a compartir el escenario, y su más reciente show en la Ciudad de México no fue la excepción con la invitación de Belinda.

El pasado sábado 30 de agosto, frente a más de 60 mil asistentes en el Estadio GNP Seguros, Shakira recibió como invitada sorpresa a Belinda, causando una ovación inmediata entre el público.

La emoción de los fans no tardó en trasladarse a redes sociales, donde el momento se volvió tendencia y recibió cientos de comentarios positivos.

Horas antes del concierto, Belinda ya había dado pistas sobre su participación, aunque sin revelar detalles. En su cuenta de Instagram escribió: “Demasiado emocionada con lo que estoy a punto de vivir, un sueño hecho realidad para mí, pero todavía no lo puedo decir”. Más tarde, los seguidores descubrieron que se refería a su aparición en el espectáculo de Shakira.

Ya en el escenario, Shakira presentó a Belinda con estas palabras: “Es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza, con ustedes, Belinda”, provocando aplausos y gritos de los asistentes.

La cantante mexicana, de 36 años, lució un pantalón blanco adornado con plumas y un top plateado brillante, mientras ambas artistas se abrazaban antes de interpretar juntas el icónico tema “Día de Enero”.

Tras la interpretación, Belinda expresó su gratitud: “Te amo. Gracias por esta oportunidad. Te amamos. Eres una gran mujer, eres increíble. Esto es algo que nunca voy a olvidar”.

Además, los usuarios destacaron en redes sociales que Belinda intentó hacerle una reverencia a Shakira al final de la presentación, pero la colombiana se lo impidió, gesto que fue muy aplaudido. Los comentarios en redes sociales no pudieron esperar.

Belinda compartió fotos del momento el cual nunca olvidará, en una publicación a través de Instagram dejó ver el agradecimiento a la colombiana.

“Shak gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte… Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable espero que sigamos compartiendo más momentos así… Además una de mis canciones favoritas! Qué más le puedo pedir a la vida? Solo agradecimiento”, contó Belinda en una publicación.

Shakira invitó a Danna anteriormente

Cabe recordar que Belinda no fue la única invitada especial de Shakira en la capital mexicana, el 26 de agosto, Danna Paola también compartió el escenario con la barranquillera para interpretar “Soltera”, sencillo lanzado en 2024. Esta colaboración en vivo generó gran entusiasmo entre los asistentes y se convirtió en uno de los segmentos más comentados del concierto.

Con estos momentos, Shakira continúa consolidando sus shows como experiencias únicas, llenas de talento, sorpresas y emotivos duetos que quedan grabados tanto en la memoria de los fans como en las redes sociales.