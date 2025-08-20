Shakira y Piqué venden una de sus mansiones en Barcelona

GENERANDO AUDIO...

Shakira y Piqué se separaron hace tres años. Foto: AFP

Shakira y Piqué lograron vender una de las casas que tenían en Barcelona donde vivieron por muchos años antes de su separación ocurrida en 2012.

La cantante, que se está presentando en México con su gira “Las mujeres ya no lloran”, y el exfutbolista lograron llegar a un acuerdo para vender una de sus propiedades.

¿En cuánto se vendió la mansión de Shakira y Piqué?

Según información del diario La Vanguardia el precio por el cual se vendió la mansión, que forma parte de un exclusivo complejo, está localizada en la exclusiva zona de Esplugues de Llobregat y fue de más de tres millones de dólares.

Algunos reportes indicaron que la decisión de la venta llegó años después de la ruptura, debido a que Shakira se mantuvo firme en su posición de obtener un precio elevado por la propiedad, la cual hace parte de un enorme complejo.

Por su parte, Piqué ejerció un poco de presión para que el proceso terminara cuanto antes para poder continuar con su vida al lado de su pareja actual, Clara Chía.

Cabe recordar que la cantante colombiana dejó España para mudarse a Estados Unidos, en específico a Miami, donde vive con sus dos hijos: Sasha y Milan.

Mientras que Piqué se quedó a vivir en la “madre patria” donde tiene sus negocios y mantiene su relación con la Clara Chía, quienes llevan tres años juntos.

¿Cómo es la mansión?

La propiedad forma parte de un exclusivo complejo inmobiliario que la cantante y el exfutbolista adquirieron durante su relación, con la intención de crear un gran espacio familiar.

El conjunto, diseñado por la arquitecta Mireia Admetller y finalizado en 2012, incluye tres casas interconectadas, extensos jardines, piscinas, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y terrazas con vistas destacadas.

La vivienda que ha cambiado de manos corresponde a la tercera casa del complejo, que originalmente debía reformarse para integrarse al resto, pero finalmente se ha vendido de manera independiente.

Actualmente, las otras dos viviendas principales del complejo permanecen en el mercado por un precio conjunto de 11 millones de euros.