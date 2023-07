Shakira y su poderoso discurso de amor junto a sus hijos Milan y Sasha en los Premios Juventud 2023

Shakira con sus hijos en los Premios Juventud 2023. Foto: AFP

Shakira demostró lo que significa el amor de madre en los Premios Juventud 2023, donde dedicó unas emotivas palabras a la audiencia y a sus hijos, que comparte con su expareja Gerard Pique: Milan (10) y Sasha (7). La cantante se llevó ocho galardones durante el evento que premia lo mejor de la música latina, y que tuvo lugar este jueves 20 de julio en Puerto Rico.

En uno de los momentos cumbres de Premios Juventud, Shakira fue reconocida con el premio Agente de Cambio por la labor de su Fundación Pies Descalzos, una organización enfocada en apoyar la educación en Colombia desde hace más de 17 años.

En el escenario, la cantante habló de los contrastes que existen en el mundo y cómo busca que sus hijos nunca se queden callados ante las injusticias.

“Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de TikTok, de selfie con filtro. Pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en el que la gente que nace pobre muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad. Lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel o por su clase social. Es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en constante cambio“, dijo Shakira.

Y agrego:

“Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias. Eso solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo. Es así, Milán“. Shakira

Shakira trata de enseñarle a Milan y Sasha sobre qué es un agente de cambio

Durante su discurso, Shakira también explicó qué significa ser un agente de cambio y que para ello no se necesita de la fama, sino de distinguir el bien y el mal.

“Y hoy que está Milán y Sasha aquí acompañándome, que para mí es una gran alegría. Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina. No hay que tener una fundación, no hay que ser político ni siquiera o ocupar un lugar de poder, ni ser famoso ni rico”, destacó.

“Para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Solo hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario”. Shakira

La famosa concluyó agradeciendo a la juventud, que considera un verdadero agente de cambio por sus innumerables expresiones en redes sociales, así como por su mayor conciencia social. “La juventud, tienen ese poder”.

El amor de Shakira a sus hijos

A lo largo del evento, la familia de la colombiana fue el foco de atención por las innumerables muestras de amor que se profesaron delante de las cámaras.

Shakira con un vestido rojo, Milan con un conjunto deportivo azul y Sasha de amarillo, no dejaron de abrazarse toda la noche.

Actualmente, la cantante vive en Miami junto a sus dos hijos tras haber dejado Barcelona el pasado mes de abril.

Las palabras a sus fans en los Premios Juventud 2023

La colombiana también dedicó unas palabras a sus seguidores, quienes han apoyado su carrera por años.

“Cuando tenía dudas, me hiciste creer en mí misma otra vez. Cuando me siento frágil, me das fuerza”. Shakira

“Es por ustedes por lo que quiero ser mejor artista, mejor persona” , dijo Shakira, mientras sus hijos la observaban

Una vez finalizada la ceremonia, la colombiana posó orgullosa con los niños.

Los premios que ganó son: Tropical mix por “Monotonía” con Ozuna; Mejor canción pop / urbano por la sesión con “Bizarrap Vol. 53“; Mejor colaboración pop / urbano por “TQG” con Karol G; Girl power por “TQG” con Karol G; mejor urban track por “TQG” con Karol G; Mejor canción para mi ex, por “Vol. 53” con Bizarrap; y artista Premios Juventud femenina.