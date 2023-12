“No lo hice por lastimarte”: Shanik Berman se arrodilla ante Pepillo Origel por ventilar su romance

Shanik mantiene una amistad con Pepillo desde hace años. Fotos: Getty Images

La conductora Shanik Berman fue objeto de críticas por pedirle perdón de rodillas a Pepillo Origel, quien mantuvo una disputa con Flor Rubio, tras hablar de su vida amorosa.

Shanik Berman pide perdón de rodillas a Pepillo Origel

Invitada al programa “Con permiso”, Shanik Berman, de 64 años, aprovechó para pedirle disculpas a Pepillo Origel por ventilar su romance con un joven de 30 años.

“Te quiero mucho y no quiero que te enojes conmigo nunca. No lo hice jamás por lastimarte. Eso fue lo que yo oí y lo que leí, por eso puse el bite tuyo, pero nunca fue para lastimarte”, señaló la conductora.

Asimismo, para tratar de reparar su error, Shanik Berman se puso de rodillas y le pidió disculpas a Pepillo Origel, quien perdió a familiares por culpa del COVID-19.

“Mira, yo soy judía y se supone que los judíos no debemos nunca de hincarnos, pero yo me quiero hincar y te quiero decir que me perdones”, señaló.

En tanto, en respuesta al gesto, Pepillo Origel, de 76 años, le dijo a la periodista, quien aseguró que Andrea Meza es hija de Ana Gabriel, que no le guardaba ningún tipo de rencor.

“Mira, ya viniste, no te guardo ningún rencor, te tengo mucho cariño y tú lo sabes”, señaló el titular de “Con permiso”, programa que conduce junto a Martha Figueroa.

¿Qué dijo Shanik Berman de Pepillo Origel?

En una emisión de su programa de Radio Fórmula, Shanik Berman aseguró que Pepillo Origel mantenía una relación con un joven de 30 años.

Ante ello, el conductor reaccionó a las declaraciones de su amiga, asegurando que “aquí no te vuelves a aplastar nunca por andar hablando de mí, hocicona”.

A la nueva invitación al programa “Con permiso”, Shanik Berman quiso enmendar el error, por lo cual le pidió disculpas a Pepillo Origel, a quien hospitalizaron en enero de 2023.

“Mi querida Shanik, tú sabes que te he querido durante muchos años, que somos amigos de muchos años, pero esto fue lo que más me dolió, que una amiga a la que tú quieres por mucho tiempo y que le tienes tanto cariño (…) me molestó muchísimo”, señaló el periodista ante las declaraciones de su amiga, quien es cuñada de la escritora Sabina Berman.