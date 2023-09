Shannen Doherty, actriz de Beverly Hills, rompe en llanto en su lucha contra el cáncer cerebral

Shannen Doherty tiene 52 años. Foto: AFP

Shannen Doherty compartió, con los ojos llenos de lágrimas, que desde que fue diagnosticada con cáncer de cerebro, todos los días lucha por su vida. Esto lo dijo durante el panel del 90s Con, que reunió a algunas de las estrellas de la serie “Beverly Hills 90210.

La actriz de 52 años también declaró, que en los otros aspectos de su vida, casada y luego divorciada, también lo está haciendo muy bien. Shannen se divorció en abril del fotógrafo Kurt Iswarienko, con quien estuvo casada por 11 años.

Tori Spelling, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin Green y Gabrielle Carteris estuvieron junto a Doherty en el evento que se realizó en Tampa, Florida.

“Ustedes saben que amo llorar y lo hago constantemente, se nota, así que muchas gracias”, dijo Doherty.

Doherty fue diagnosticada con cáncer de seno en 2013 y dos años después entró a remisión, desafortunadamente el cáncer regresó en 2019 en etapa 4 (metástsis). Shannen se enteró poco antes de la muerte de su amigo y también actor Luke Perry, a causa de un derrame cerebral.

Shannen Doherty nació el 12 de abril de 1971, es una actriz, productora y directora estadounidense, conocida en un inicio por su papel como Prue Halliwell en la serie “Hechizadas”, que se transmitió del 1998 al 2001.

Además interpretó a Maggie Malene en “Girls Just Want to Have Fun” (1985); Heather Duke en la película de humor negro “Heathers” (1988) y Brenda Walsh en la serie de “Beverly Hills 90210” (1990 a 1994).

Protagonizó el video “Real Love” del grupo de hard rock estadounidense Slaughter, en 1992. En 2009 grabó la cinta “Burning Palms” (estrenada en 2010).

Le siguieron películas como “Encounter With Danger” y “Beautiful Outsiders” donde puso fin a su carrera como actriz para ser directora de arte de una revista californiana.

Después de eso, la actriz se ha dedicado a cuidar de su salud, la cual se ha visto afectada por el cáncer de mama que padece desde el año 2015.

En junio compartió que tiene cáncer en el cerebro

Shannen Doherty lleva años luchando contra el cáncer de mama que padece y en junio, la actriz que alcanzó la fama con las series “Beverly Hills” y “Hechiceras”, informó que sufre de metástasis en el cerebro.

Shannen compartió con sus casi 2 millones de seguidores en Instagram que sufre de metástasis en el cerebro, es decir, que el cáncer de mama que la ha aquejado desde el 2015, se ha esparcido hasta su cabeza.