Shawn Mendes presume visita a las Pirámides de Teotihuacán; ¿por qué está en México?

Shawn Mendes se paseó por Teotihuacán, México | Fotos: Instagram (@shawnmendes)

Shawn Mendes está de visita en México para un evento que levantó la expectativa de sus fans, por lo que aprovechó para pasear por las Pirámides de Teotihuacán, en donde el sol le pasó una mala pasada quemándole el torso y la espalda. El cantante canadiense compartió los mejores momentos de su aventura en Instagram.

Así le fue a Shawn Mendes en Teotihuacán

A través de su cuenta de Instagram, Shawn Mendes compartió una serie de fotos sobre su más reciente visita a México, destacando una imagen en la que se ve al artista frente a la imponente Pirámide del Sol en Teotihuacán. “Shawn, hermano, ya eres mexicano”, comentaron sus seguidores.

En la misma publicación, Shawn Mendes compartió las “huellas de la batalla”, pues en su visita al centro ceremonial sólo vistió una playera blanca de tirantes y al parecer no usó bloqueador solar, pues terminó con el torso y la espalda quemadas por el sol.

El cantante, compositor y modelo de 24 años también subió el video que tomó de un organillero en las calles de la Ciudad de México y presumió que compró un perfume “Nido del Pájaro Nacua”, sin dejar de destacar que también se dio un paseo por una librería de viejo capitalina.

En cuestión de 15 horas, la publicación del autor de “There’s nothing holding me back” llegó a 2 millones de likes en Instagram. A pesar de lo entusiasmado que se le ve en sus fotos, Mendes no vino a la capital del país en calidad de turista, pues tiene un evento programado para este lunes 27 de marzo.

¿Qué hace el cantante en México?

Para la nueva colección primavera-verano de Tommy Hilfiger 2023, Shawn Mendes fue el artista encargado de trabajar con la marca de ropa para lanzar prendas que mantengan su estilo de vestir a través de materiales sostenibles.

Es por eso que el canadiense estará este lunes 27 de marzo en en el centro comercial Artz Pedregal a las 15:30 horas en la tienda de Tommy Hilfiger. Tanta fue la fiebre por este evento que a las 10:00 horas (tiempo del Centro de México) ya se registraban filas con centenares de personas esperando para entrar a ver a su ídolo.

De esta forma, promocionará las prendas que forman parte de su colección y no sólo visitará la Ciudad de México, sino que también se espera que esté en Londres, Berlín y Milán.

Múltiples de usuarios han tenido la suerte de encontrarse con Shawn Mendes durante su estancia en tierras mexicanas y no han perdido la oportunidad de compartir las imágenes que pudieron captar del intérprete.

Cabe destacar que Shawn Mendes se encuentra en México desde el pasado sábado 25 de marzo y se desconoce hasta cuándo permanecerá, pero se sabe que el motivo principal de su visita es el evento de la marca de ropa, por lo que este lunes podría ser el último día de su estancia.