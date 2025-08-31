Shiky causa polémica por jalarle el cabello a Abelito en “La Casa de los Famosos México”

GENERANDO AUDIO...

Algunos fans de LCDLF piden que Shiky sea nominado. Foto: GettyImages

En la fiesta hawaiana de “La Casa de los Famosos México” todo era diversión y desenfado, pero un percance entre Shiky y Abelito causó polémica en redes sociales.

Los integrantes del famoso reality se la estaban pasando bien cuando Shiky jaló el cabello de Abelito, interrumpiendo la celebración. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando una ola de críticas.

Redes estallan: piden la nominación inmediata de Shiky

La reacción en redes no se hizo esperar. Muchos usuarios exigieron que Shiky sea enviado directamente a la placa de nominación, a pesar de que cuenta con inmunidad como líder de la semana.

Los habitantes estaban cantando “La Vecindad del Chavo” y grabándose en cámara cuando ocurrió el incidente. Abelito casi pierde el equilibrio cuando Mariana Botas lo empujó accidentalmente, mientras Shiky lo jalaba del cabello. La fiesta siguió como si nada, sin que nadie ofreciera disculpas al afectado.

La principal molestia radica en la diferencia de contextura física: “Shiky tiene más fuerza que Abelito”, se leyó entre los comentarios, que describieron la acción como injusta y peligrosa.

¿Quién es Shiky?

Shiky, cuyo nombre real es José Alberto Díaz, es un creador de contenido, actor, conductor y comediante español con una larga trayectoria en México.

Su carrera comenzó en Telehit, y ha participado en programas como “Turnocturno 8” junto a Facundo, además de hacer stand up, radio y podcasts. En 2025 ingresó como uno de los participantes de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”.

Una dinámica compleja entre Shiky y Abelito

Shiky incluso ha logrado romper la tensión con algunos instantes de ternura: en otra ocasión, él le pidió a Abelito que le cortara el cabello mientras conversaban en la cocina. Este tipo de momentos contrasta con la reciente disputa y muestra la complejidad de sus interacciones dentro del reality.

