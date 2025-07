Shiky, inquilino de La Casa de los Famosos, revela que perdió vista

Shiky, participante confirmado de la siguiente edición de “La Casa de los Famosos México”, reveló que perdió la vista de uno de sus ojos hace tiempo tras someterse a una operación estética.

El reconocido locutor y conductor español, quien reside en México desde hace más de una década, compartió cómo perdió la vista de uno de sus ojos en el podcast “Envinadas”, que conducen Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas.

En la entrevista, Shiky confesó que sufrió la pérdida de la vista en su ojo izquierdo hace tres años, luego de someterse a una operación estética para retirar las bolsas de los ojos.

Indicó que a pesar de que el procedimiento salió bien, las complicaciones se presentaron durante la recuperación, precisamente cuando acompañaba a Jessica Segura, una amistad muy cercana, a un tratamiento de belleza.

“Solo veo por un ojo (…) dije: ¿y si me quito unos añitos y me quito las bolsas de los ojos (…) me quité las bolsas de los ojos y también la vista de un ojo porque salió mal la operación“, dijo.