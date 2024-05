Shiloh, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, renuncia al apellido de su padre en su 18 cumpleaños

Shiloh es la primera hija biológica de Brad Pitt.y Angelina Jolie Foto: AFP

El mismo día que cumplió la mayoría de edad, Shiloh Pitt-Jolie solicitó por la vía legal, llamarse Shiloh Jolie, especificando que se elimine el “Pitt” de su apellido y pidiendo que su nombre a partir de ahora sea “Shiloh Jolie”, según han revelado unos documentos filtrados por TMZ.

Shiloh era la que “mejor” relación tenía con Brad Pitt

La primera decisión que la joven toma como adulta es muy revelador, pues se suponía que Shiloh era una de las hijas de la ex pareja que aún mantenía una relación más o menos cordial con su padre en los últimos años.

Esto no es un caso aislado, pues la hija de Pitt y Jolie (cuarta de la pareja y primera biológica) sigue los pasos que tres hermanos suyos que tomaron la misma decisión hace días: Vivienne (15), Zahara (19) y Maddox (22), quienes también renunciaron al apellido de su padre.

Si bien es cierto que la única que ha presentado la documentación y ha iniciado realmente el proceso es Shiloh, el resto de sus hermanos ya expresaron su firme voluntad de seguir adelante.

Se espera que Pax y Knox tomen la misma decisión

Pax y Knox, los hijos menores de Angelina y Brad podrían seguir los pasos de sus hermanos, en especial en el caso de la primera, quien reveló un mensaje que le envió a su progenitor el Día del Padre de 2020 en el que, literalmente, le acusaba de haber convertido su familia en “un infierno”.

“¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo con tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de verlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno”, rezaba aquel mensaje.

Los graves problemas en la familia surgieron en 2016

En 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt protagonizaron un grave incidente en el interior de un avión. El asunto tuvo tal seriedad, que tuvo que intervenir el FBI.

Finalmente, las autoridades decidieron no presentar cargos, pero marcó un antes y un después en la familia, con la actriz acusando a su entonces marido de haber abusado física y emocionalmente de ella y de sus seis hijos , todos menores de 15 años en ese momento.

Un incidente que el actor siempre ha negado, pero la realidad es que ninguno de sus hijos parece querer tener nada que ver con él.

Hace unos días se conocía que tres de ellos, Vivienne (15), Zahara (19) y Maddox (22), habían decidido renunciar al apellido de su padre y adoptar exclusivamente el apellido Jolie. Ahora, es Shiloh, que acaba de cumplir la mayoría de edad, quien ha tomado la misma decisión.