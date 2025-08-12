“Shrek 5” cambia de fecha y ahora se estrenará en 2027

GENERANDO AUDIO...

Shrek 5 pospone su fecha de estreno. Foto: Shutterstock

La esperada quinta entrega de Shrek llegará más tarde de lo previsto, Universal Pictures y DreamWorks Animation anunciaron que la película no llegará el 23 de diciembre de 2026.

Este es el segundo cambio de fecha para la producción, que en un principio estaba programada para julio de 2026.

Aunque el estudio no dio una razón específica para el retraso, la estrategia parece alinearse con su historial de éxitos en taquilla durante la temporada veraniega, con franquicias como “Mi villano favorito”, “Cómo entrenar a tu dragón” y “Super Mario Bros”.

¿Cuándo se estrenará Shrek 5?

La película de “Shrek 5” se estrenará el 30 de junio de 2027 y en su nueva fecha se estrenará menos de una semana después de la cinta animada de Sony “Spider-Man: Más allá del Spider-Verso“.

En la fecha anterior de diciembre, hubiera competido directamente con grandes estrenos como “Vengadores: El Juicio Final” y “La Era de Hielo 6” de Disney; como parte de este ajuste, Universal adelantó el lanzamiento de una película de evento sin título de Illumination al 16 de abril de 2027.

El elenco original vuelve a la tierra de Muy Muy Lejano, Mike Myers retomará su papel como Shrek, Eddie Murphy dará vida nuevamente a Burro y Cameron Diaz regresará como Fiona.

A ellos se suma Zendaya, en un papel aún no revelado. La dirección estará a cargo de Conrad Vernon y Walt Dohrn, veteranos de la franquicia.

El estreno marcará el regreso de la saga un cuarto de siglo después de que la primera película conquistara al mundo en 2001. Shrek no solo recaudó cerca de 500 millones de dólares globalmente, sino que también se convirtió en la primera cinta animada en ganar un Óscar en su categoría.

Su éxito dio paso a tres secuelas, “Shrek 2” (2004), “Shrek Tercero” (2007) y “Shrek Para Siempre” (2010), además de dos spin-offs de “El Gato con Botas”.

Shrek 5 ya tiene su primer adelanto

El primer adelanto de “Shrek 5” se dio a conocer en febrero, pero la imagen del ogro verde y compañía no gustó en redes.

En las primeras imágenes del éxito de Dreamworks se ve a Sherk, Fiona, su hija, Burro y Pinocho, sin embargo, el diseño desató críticas.

Los personajes se ven más estilizados, muy diferentes al diseño de la última entrega, la cual salió hace 15 años.

Algunos usuarios de las redes sociales criticaron el aspecto físico de los personajes y muchos consideraron que el diseño fue realizado con inteligencia artificial.

En el primer vistazo de “Shrek 5″ se ve al ogro verde junto a Burro y le pregunta: “Oye Espejo Mágico, ¿Quién es el más bello de todos?”

El Espejo Mágico le responde “¡Shrek por supuesto!”. Este popular espejo le muestra al ogro verde varias imágenes sobre Shrek en la Generación Z, mientras Shrek se muestra confundido su esposa Fiona y su hija Felicia se miran sorprendidas.

Shrek pregunta: “¿Quién hace estas cosas?”, a lo que Pinocho responde con una mentira que hace crecer su nariz declarando “¡Yo no!”.