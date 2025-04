Si llevas esto, dile adiós al Pa’l Norte 2025: no te dejarán entrar al festival

GENERANDO AUDIO...

Festival Pal Norte. Foto: Cuartoscuro.

Uno de los festivales de música más importantes de México está de regreso y claro que hablamos del Tecate Pa’l Norte, que se llevará a cabo este 4, 5 y 6 de abril en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León.

La treceava edición de este festival contará con la participación de artistas y grupos de talla mundial como Green Day, Olivia Rodrigo, The Killers, Marron 5, Foster the People, entre otros. Pero también habrá nacionales que están destacando en lo más alto como Eden Muñoz, Tito Doble P, Alex Lora y el Tri, División Minúscula, Little Jesus y más.

Si eres de los que se piensa lanzar al Pa’l Norte 2025, debes de tomar en cuenta algunos detalles que, sin duda, te ayudarán.

Por ejemplo, para evitar contratiempos al momento de ingresar al Parque Fundidora, aquí te compartimos la lista de los objetos permitidos y prohibidos.

Objetos permitidos

Celulares

Cangureras

Lentes de sol

Maquillaje

Baterías externas

Tapones para oídos

Sombreros y gorras

Bloqueador solar en crema/gel

Termos vacíos

Cámaras no profesionales

Paquetes de chicles cerrados

Selfie Stick

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Cámaras de grabación (maximo 12cm)

Bolsas pequeñas (máximo 30 x 30 cm)

Gel antibacterial

Medicinas de prescripción *(es necesario contar con una prescripción de un médico)

Objetos prohibidos

Mascotas

Peluches

Masajeadores

Luces químicas

Comida o bebidas externas

Sombrillas o paraguas

Lasers

Cigarros

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Cadenas largas o joyería con picos

Plumones, plumas o pintura en lata

Aerosoles (desodorantes, pintura, etc)

¿Por dónde ingresar?

Para que tú ingreso sea más fácil, además de saber qué está permitido y qué no, debes conocer cuál será tu entrada y eso depende el boleto que hayas adquirido.

Mapa oficial

Si lo que quieres es no perderte a ningún artistas, aquí te compartimos el mapa oficial para que le eches un ojo a la ubicación de los escenarios y así estar puntual a la cita con tu artista favorito.

