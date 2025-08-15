GENERANDO AUDIO...

Silvana Estrada estará de gira el próximo año. Foto: UnoTV

Silvana Estrada es una de las cantautoras más reconocidas de México y está feliz porque empezará gira y agotó, en preventa, su primer Teatro Metropólitan para el próximo año.

“Empiezo en enero y hay un show aquí en la CDMX y se agotó en la preventa del Metropólitan. Estoy súper feliz. La verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo hacer una gira por México”, relató la originaria de Veracruz que ha logrado sacar adelante la canción latinoamericana y convertirse en un referente hispano.

Estrada es una de las cantautoras más reconocidas de nuestro país, entre sus logros está su nominación al Grammy y es ganadora del Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista en el año 2022 y recientemente anunció su gira internacional que llegará a Estados Unidos y Europa.

La gira de Silvana Estrada

La gira “Vendrán Suaves Lluvias” abarca presentaciones en Estados Unidos, Europa y tiene la meta de recorrer todo México, pero quiere hacerlo con canciones distintas en cada ciudad y en foros más íntimos para complacer a sus fans, e incluso, para no aburrirse del mismo show cada noche.

Al ser cuestionada sobre la elaboración del setlist afirmó: “Casi siempre lo hago por ciudad y dependiendo del espacio. Como que a mi me interesa mucho siempre la experiencia del espacio, por eso trabajo mucho en teatros, intento hacer teatros antiguos”.

A Silvana Estrada la consideran una de las cantautoras más cercanas al feminismo y aunque hay críticas contra este movimiento ella es contundente al asegurar que todavía falta mucho para vivir en paz



“A mí me apasionan las canciones y me apasiona también la esperanza de vivir mejor siendo mujer en un país con tanta violencia”, afirmó.



Su más reciente sencillo es “Dime”, el cual compuso desde una optima diferente a la alegría o el desamor, por lo que fue todo un reto por “cómo escribir desde el enojo, y la verdad me costó muchísimo. No sabía por donde entrar. Un sentimiento súper incomodo y ahora le tengo muchísimo aprecio y esta canción me hizo ve por donde ir”, declaró.

Silvana Estrada prepara el lanzamiento de su próximo disco “Vendrán Suaves Lluvias” para este año.