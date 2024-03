Emotivo regreso de Silvia Pinal a casa: así la recibieron tras hospitalización; revelan quién la extrañó más

Silvia Pinal fue recibida en casa tras 12 días en el hospital. Foto: Cuartoscuro

Silvia Pinal fue recibida en su casa y hasta brindó con su hijo Luis Enrique Guzmán, luego de haber estado por más de 10 días internada en el hospital. La primera actriz fue atendida por una lesión en la piel.

En las imágenes compartidas por el programa “Sale el sol” se ve a la primera actriz en su casa, mientras su hijo Luis Enrique, que enfrenta la polémica por la paternidad de su hijo, le cuenta que su mascota la extraño durante su estancia en el nosocomio capitalino.

“La cosita estaba extrañando. Iba y lloraba ahí en la puerta ‘¿Dónde está mi mamá?’, decía”, afirma Luis Enrique Guzmán.

¿Qué pasará con Silvia Pinal luego de salir del hospital?

Después de ser dada de alta, Silvia Pinal tuvo un breve encuentro con las cámaras de televisión de varios programas. En unas primeras declaraciones, afirmó que se encontraba feliz.

Horas después de que la diva del Cine Mexicano regresara a su vivienda, Luis Enrique Guzmán informó, en entrevista con Ventaneando, sobre cómo se encuentra su famosa mamá y los cuidados que deberán tener.

“Mucha atención a la limpieza, a la higiene y a tenerla seca y limpia. Esperemos que ya no pase este rollo de la llaga y que se cierre completamente. Vamos a estar todos muy vigilantes”

Luis Enrique aseguró que Alejandra Guzmán, su hermana, estaría visitando a su madre en los próximos días, pues, dijo, tuvo que cumplir con algunos compromisos de trabajo.

“Viene ya Alejandra. Tuvo unos que otros compromisos de trabajo y unas filmaciones, pero ya viene aquí a visitarla”

Además, el único hijo varón de Silvia Pinal reveló que la conductora del icónico programa “Mujer, casos de la vida real” ya estaba muy molesta de permanecer en el hospital y ‘amenazó’ con quejarse con el “mero mero”.

“Estaba diciendo ‘¿con quién me quejo? Tráeme aquí al mero mero porque me tengo que quejar con él porque no se vale que me tengan aquí a fuerza”.