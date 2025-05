GENERANDO AUDIO...

La pasión de López Tarso, Silvia Pinal y Juan Gabriel. Fotos: Cuartoscuro

Silvia Pinal, reconocida actriz mexicana, continuó su carrera artística hasta poco antes de su fallecimiento. En 2022, a los 91 años, participó en la obra de teatro Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, presentándose en silla de ruedas debido a su estado de salud. Su hija, Sylvia Pasquel, mencionó en una entrevista que Pinal deseaba seguir activa en los escenarios. La actriz falleció a los 93 años en noviembre de 2024.

Silvia Pinal e Ignacio López Tarso: artistas que se mantuvieron activos hasta el final

Ignacio López Tarso, actor mexicano, expresó a los 97 años su deseo de regresar al teatro para celebrar sus 100 años de vida con una obra clásica. Falleció el 11 de marzo de 2023 a los 98 años.

“Intervengan ante el mero, mero, a ustedes que les hace caso, ustedes piden algo y nadie se los niega, ustedes pídanle que yo llegue a los 100, por lo menos, ¿no? (Quiero) Hacer una gran obra, un Shakespeare, hacer una obra griega, hacer una obra de teatro clásico español del siglo XVI. Eso espero para los 100 años, volver al teatro con una obra y con el teatro lleno, las espero a ustedes dos en esa función”

Ignacio López Tarso

Ignacio López Tarso en foto de 2014 cuando recibió un Ariel. Foto: Cuartoscuro

Silvia Pinal y la obra en la que trabajó en 2022 causaron polémica. Su hija Sylvia Pasquel contó recientemente, en una entrevista con Yordi Rosado, que su mamá deseaba seguir activa.

“Si vieras su carita, cuando llegaba al escenario a sus ensayos (…) Yo estuve en un ensayo con ella, no había conciencia lo que era trabajar con una persona y esa discapacidad, ya tenía una silla de ruedas (…) La veía con sus ojitos, llegaba yo, (y me decía), ‘no, no, no, no me interrumpas porque voy a entrar al escenario y estoy concentrada’. ¡Qué ganas de estar en el escenario!”

Sylvia Pasquel

Silvia Pinal. Foto: AFP

Pasquel agregó que llegó a sentirse entre la espada y la pared porque no podía quitarle la ilusión a su madre, que la mantenía “viva, energética, con esas ganas de seguir viviendo”.

Juan Gabriel: última presentación antes de su fallecimiento

Juan Gabriel, cantautor mexicano, ofreció un concierto en Los Ángeles el 26 de agosto de 2016 ante 17,500 asistentes. Dos días después, el 28 de agosto, falleció a los 66 años debido a un infarto en su residencia en Santa Mónica, California.

Tenía planeado un show masivo en el Zócalo de la Ciudad de México para noviembre de 2016.

El “Divo de Juárez”. Foto: Cuartoscuro

Perro Aguayo Jr.: fallecimiento durante una función de lucha libre

Pedro Aguayo Ramírez, conocido como El Hijo del Perro Aguayo, falleció el 21 de marzo de 2015 a los 35 años durante una función de lucha libre en Tijuana. Sufrió un traumatismo en el cuello con fracturas en tres vértebras cervicales y lesiones en la médula espinal tras recibir una patada voladora de Rey Mysterio Jr.

El luchador. Foto: Cuartoscuro

Artistas mexicanos que continúan activos en la actualidad

Sergio Corona, actor de 96 años, concluyó su participación en el programa Como dice el dicho a finales de 2024. En octubre del mismo año, fue celebrado por el elenco y la producción del programa con motivo de su cumpleaños .

Sergio Corona, “chiva” de corazón. Foto: Cuartoscuro

Aunque se habló que posiblemente descansaría de las décadas que dedicó a su trabajo, en enero pasado se filtró que podría reaparecer en una serie.

Eric del Castillo, de 90 años, participó en 2024 en las telenovelas Mi amor sin tiempo y Vivir de amor. Durante las grabaciones de la primera, fue festejado por su cumpleaños por el elenco y la producción.

Eric del Castillo. Foto: Cuartoscuro

Jacqueline Andere, actriz de 86 años, formó parte del elenco de la telenovela El maleficio en 2023. En septiembre de 2024, expresó su deseo de regresar al trabajo tras un periodo de inactividad .

Jacqueline Andere. Foto: Cuartoscuro

