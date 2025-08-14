Simi Fest 2025 regresa a CDMX; conoce el cartel completo y fecha del evento
El Simi Fest 2025 regresa a la Ciudad de México el próximo 29 de noviembre, y ya tiene su cartel completo en el que se destaca la participación del dúo australiano Empire of the Sun.
El evento se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez a partir de las 12:00 horas.
¿Quiénes se presentarán en el Simi Fest 2025?
El dúo australiano lidera la lista de artistas, acompañado de propuestas internacionales y nacionales. Este es el line up confirmado:
- Leon Bridges
- Caloncho
- Maribou State
- Rhye
- Rooselvelt
- Darius
- Drama
- Lewis Ofman
- Simpson Ahuevo
- Life on Planets
- Go Golden Junk
- Rubio
- Romoo
- Matias y Daniel
- Rosas
Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster con los siguientes precios:
- Acceso General: $1,647
- Zona Preferente: $2,867
- Zona VIP: $4,270
El primer Simi Fest
La primera edición del Simi Fest, celebrada en 2024, fue bien recibida por miles de asistentes. La idea fue compartida por Víctor González Herrera, impulsado por la popularidad del muñeco del Dr. Simi que los fanáticos han acostumbrado lanzar a los artistas en conciertos.
Así fue el Simi Fest 2024
En su debut, el festival sorprendió con un cartel variado que incluyó tanto talento nacional como internacional. El line up fue:
- Anderson.Paak
- Jungle
- Plastilina Mosh
- Technicolor Fabrics
- Motel
- Ely Guerra
- Ruzzi
- Romoo
Este año, el evento busca superar el éxito de su primera edición y atraer a más público con un cartel diverso.