Simi Fest 2025 se llevará a cabo en noviembre. FOTO: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Simi Fest 2025 regresa a la Ciudad de México el próximo 29 de noviembre, y ya tiene su cartel completo en el que se destaca la participación del dúo australiano Empire of the Sun.

El evento se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez a partir de las 12:00 horas.

¿Quiénes se presentarán en el Simi Fest 2025?

El dúo australiano lidera la lista de artistas, acompañado de propuestas internacionales y nacionales. Este es el line up confirmado:

Leon Bridges

Caloncho

Maribou State

Rhye

Rooselvelt

Darius

Drama

Lewis Ofman

Simpson Ahuevo

Life on Planets

Go Golden Junk

Rubio

Romoo

Matias y Daniel

Rosas

Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster con los siguientes precios:

Acceso General: $1,647

$1,647 Zona Preferente: $2,867

$2,867 Zona VIP: $4,270

El primer Simi Fest

La primera edición del Simi Fest, celebrada en 2024, fue bien recibida por miles de asistentes. La idea fue compartida por Víctor González Herrera, impulsado por la popularidad del muñeco del Dr. Simi que los fanáticos han acostumbrado lanzar a los artistas en conciertos.

Así fue el Simi Fest 2024

En su debut, el festival sorprendió con un cartel variado que incluyó tanto talento nacional como internacional. El line up fue:

Anderson.Paak

Jungle

Plastilina Mosh

Technicolor Fabrics

Motel

Ely Guerra

Ruzzi

Romoo

Este año, el evento busca superar el éxito de su primera edición y atraer a más público con un cartel diverso.