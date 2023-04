Simone Sussina, el nuevo símbolo sexual del cine, rompe tabúes en “De vuelta al deseo”

Simone Sussina protagoniza “De vuelta al deseo (Heaven in Hell)”.

El actor italiano Simone Sussina rompe el tabú de la diferencia de edad en su nueva película “De vuelta al deseo (Heaven in Hell)”, donde interpreta a un hombre joven que se enamora de un mujer madura, en la cinta que llegará a los cines el próximo 20 de abril.

En una entrevista con UnoTV, Simone Sussina explicó que la película trata de romper el estereotipo de que una mujer mayor no puede enamorarse de un hombre joven y viceversa. Según el actor, el amor no tiene edad y espera que esta película ayude a muchas mujeres a superar este obstáculo y a enamorarse de quien realmente sienten amor.

La película también se centra en temas de familia y amor en general, según Simone Sussina. El actor destacó que el amor es lo que nos hace sentir vivos y que no podríamos imaginar una vida sin él.

“De vuelta al deseo (Heaven in hell)” no escatima en escenas eróticas, pero Sussina asegura que estas escenas están hechas con amor y pasión entre los personajes, y no solo son escenas de sexo.

“Cuando se trata de películas de amor, el sexo no puede faltar, el erotismo también forma parte de eso y por lo tanto hay muchas escenas eróticas que fueron hechos con amor y pasión, como pueden ver son escenas donde realmente se siente el intercambio de energía”. Simone Sussina

Simone Sussina es un nuevo símbolo sexual

El actor Simone Sussina, quien también protagonizó la saga de “365 días” ha sido considerado como un nuevo símbolo sexual, por lo que agradeció el cumplido y a todos sus fans por su apoyo y por ayudarlo.

“Estoy muy contento con todo lo que me ha pasado pero tengo que agradecer sobre todo a la gente que siempre ha creído en mí, a todos mis fans, a toda la gente que me apoya porque son gente que consigue cambiar mis días, sabes que todos somos humanos y nosotros también podemos tener algunos días negativos, pero gracias al apoyo de los fanáticos logran cambiar mi estado de ánimo de negativo a positivo incluso con un pequeño mensaje o con pequeños detalles, por eso siempre estaré agradecido con todos ellos y espero que algún día pueda conocerlos a todos y tener una charla con cada uno de ellos”. Simone Sussina

Finalmente, Sussina habló de su relación con el director de la película, Tomasz Mandes, a quien describió como una persona que la ha cambiado positivamente y que siempre ha creído en él, por lo que lo ve como un segundo padre o un hermano mayor, y dijo que han creado una relación de trabajo y familia muy cercana.

Con una historia de amor que desafía los estereotipos y un reparto encabezado por Simone Sussina, “De vuelta al deseo (Heaven in hell)” promete ser una película que subirá la temperatura de las salas de cine a partir del 20 de abril.