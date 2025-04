Simpson Ahuevo prepara show especial para Ceremonia 2025

GENERANDO AUDIO...

Simpson Ahuevo se presenta mañana sábado en el Ceremonia. Foto: Cortesía Penny MGMT

El Festival Axe Ceremonia se realiza este fin en la Ciudad de México y entre sus headliners están Charli XCX, Natanael Cano, Parcels, Massive Attack y Tyler the Creator.

Entre los encargados del cierre de la primera jornada de la edición 2025, que será el sábado 5 de abril, está Simpson Ahuevo que promete un recorrido por sus hits.

En entrevista con Unotv.com adelantó: “Voy a invitar a unos amigos a que toquen instrumentos, voy a tratar de poner las canciones de los éxitos del catálogo y las nuevas”, pues reconoce que los hits nunca deben faltar en un evento de este tipo, pues además quiere tener la oportunidad de ver el show de Tyler The Creator en la edición 2025 del Ceremonia.

Pero no sólo tiene esta fecha, el rapero planea salir a recorrer nuestro país. “Ya estamos planchando una pequeña gira, como para hacer otra fecha en la Ciudad de México, ir a Jalisco, a Nuevo León, Estado de México, Querétaro” y muchos otros puntos en los que este personaje se posicionó fuerte.

Simpson Ahuevo y su evolución musical

El rapero de Sonora cumple más de 15 años en la música pero ahora se considera más maduro en su sonido y en su vida por eso su más reciente disco se llama “Señor Ahuevo”.

“Entonces fui a ver este concepto me gusta; ya no soy el morro este de aquel 2014, como le vamos a poner, pues Señor Ahuevo, y ahí fue que me iluminó y dije ‘a huevo’, ‘Señor Ahuevo’”, relató.

Jorge Alberto Beltrán Robles tiene más de 40 años y ahora ve la industria desde otro lado, por lo que está feliz de la recepción de su disco entre sus fans, que han crecido juntos. “Si tú te pones ahí a leer los comentarios ahí en Youtube y en plataformas, muy contentos, justo se han echado el disco de la 1 hasta la 12 y buenos comentarios”.

Su más reciente video es “Dandy” suma más de 200 mil clics apenas a unos días de su lanzamiento.