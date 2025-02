Simpson Ahuevo se reinventa como el “Sr. Ahuevo”, su nuevo disco

GENERANDO AUDIO...

El rapero originario de Hermosillo, Simpson Ahuevo, está de regreso con un nuevo concepto y disco bajo el título “Sr. Ahuevo”. En entrevista con Unotv.com, el artista compartió detalles sobre la evolución de su estilo, las influencias que marcaron esta nueva etapa y más.

“Sr. Ahuavo”: una nueva estética, una nueva actitud

Con 40 años cumplidos, Simpson Ahuevo decidió dar un giro a su imagen. Inspirado por series como “Los Soprano” y películas clásicas como “Goodfellas” y “El Padrino”, el rapero adoptó un estilo más elegante y refinado. “Me cautivó la elegancia y el buen vestir. Quise salir del look vaquero que también es parte de mis raíces, pero ahora me siento muy cómodo con esta nueva estética”, comentó el artista.

En cuanto a la música, “Sr. Ahuevo” es un trabajo que equilibra el hip hop con sonidos más bailables, explicó Simpson Ahuevo. El disco incluye géneros diversos, como el house en el tema “Mil Recuerdos”, una colaboración con Robot 95. Además, el rapero experimentó con otros estilos al grabar un par de corridos. Sin embargo, en esencia, Simpson Ahuevo vuelve a su característico sonido de fiesta y buenas vibras. “Siempre he querido hacer un hip hop alternativo, algo más para la fiesta, para el baile, con letras que se puedan dedicar”, afirmó.

A pesar de que su música suele caracterizarse por su energía positiva, Simpson Ahuevo ha abordado en algunas canciones problemáticas sociales, como el consumo de drogas en Sonora. “No celebro la violencia ni el crimen, mis canciones siempre han ido por otro camino”, enfatizó.

El álbum “Sr. Ahuevo” ya está disponible, justo antes de su presentación en el festival Ceremonia. “Voy a llegar con disco nuevo y a darle unas probaditas a la raza”, adelantó el artista. Además, planea organizar un show especial para presentar el material en vivo e iniciar una gira por México. “Quiero visitar muchas más ciudades, no solo Guadalajara o Monterrey. La idea es recorrer el país y, si se da la oportunidad, llevar la música a Europa”.

Con “Sr. Ahuevo”, Simpson Ahuevo reafirma su lugar en la escena del hip hop mexicano, manteniendo su esencia pero con una evolución tanto en imagen como en sonido. “Han pasado 20 años desde que empecé y aquí sigo dando pelea. Estoy disfrutando el momento”, concluyó.