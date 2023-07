Día complejo para la música: Sinéad O’Connor fallece la misma fecha en que Mick Jagger cumple 80 años

Mientras el roquero Mick Jagger llegaba a los 80 años, el mundo de la música callaba de manera dramática este 26 de julio, tras darse a conocer que la gran Sinéad O’Connor había fallecido.

Respecto a Mick Jagger, el exdirector de la revista Rolling Stone México, Benjamín Salcedo, refiere en entrevista con UnoTV que la resistencia del cantante de las “Sympathy For The Devil” es casi “sobrehumana”.

“Es increíble que una persona como él tenga esa vitalidad que impresiona a todos los que han tenido la oportunidad de verlo en vivo: corre, brinca, salta, canta… Todo lo que podría hacer un joven actualmente, pero a los 80 años”. Benjamín Salcedo.

El experto musical recuerda que Mick tiene ya 62 años con los Rolling Stones, la banda, “por mucho”, más longeva, creativa y exitosa en activo y que ya se encuentra trabajando en otro disco con temas nuevos que saldrán en unos cuantos meses.

“Jagger, a sus 80 años, con ocho hijos, el más pequeño con la misma edad que su bisnieto, guarda una vitalidad fuera de este mundo”. Benjamín Salcedo.

La música de luto, tras muerte de Sinéad O’Connor

El mismo día del cumpleaños de “su sátanica majestad”, el mundo de la música calló momentáneamente, tras la confirmación de la muerte de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor.

“Fue una mujer que empezó con una gran carrera, su primer disco, ‘Mandinka’, fue un gran éxito, al igual que el segundo, ‘I Do Not Want What I Haven’t Go’. Después comenzó a ‘autosabotearse’ y a generar cosas que no funcionaban, mucho más ideológicas que comerciales”, destaca Salcedo, también director de Xplora TV.

Benjamín Salcedo recuerda como el éxito de Sinéad “desapareció” a raíz de haber roto una imagen de Juan Pablo II frente a las cámaras de televisión, lo que “terminó definitivamente” con su carrera: “Después de eso nunca volvió a tener un éxito comercial y muchas estaciones de radio se negaron, incluso, a tocarla”, destaca.

“Ella cayó en problemas de depresión muy severos. Se cambió de religión varias veces, fue rastafari, budista y terminó en el Islam. De repente hacía declaraciones muy fuertes, luego se arrepentía de ellas y eso opacó su carrera artística y la convirtió más en una figura mediática, controversial”. Benjamín Salcedo.

El crítico musical recuerda que Sinéad cantó en México junto a Peter Gabriel (1993), a quien acompañó en su gira por el país.

“Lamentablemente, su estrella musical se fue apagando. En el 2003 la diagnosticaron con un trastorno bipolar. Hace un par de años uno de sus hijos se suicidó. Fue una mujer que vivió una vida muy enredada, difícil, que, lamentablemente, terminó a los 56 años”. Benjamín Salcedo.

Para el exdirector de Rolling Stone México, Sinéad O’Connor merecía más como artista porque era una muy buena cantante… “Tenía una voz privilegiada, dulce, expresiva, sin embargo, sus creencias e ideas, la llevaron por otro camino y le negaron la oportunidad de convertirse en una figura artística mucho más grande de lo que fue”.