Sobrino de Yolanda Ciani revela si su tía era maltratada por su hijo

Yolanda Ciani, conocida por su belleza y talento actoral, dejó una huella imborrable en el mundo artístico nacional. Sin embargo, la tristeza que rodea su fallecimiento se vio opacada por el hecho de que el mismo día de su muerte se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El acta se levantó en contra de su hijo, Luis Alberto, por presuntas agresiones físicas que podrían haber contribuido a su muerte. Al respecto, Odin Ciani aclaró los señalamientos que se le han hecho a su primo, durante la entrevista que brindó al programa Sale el Sol.

El pasado domingo 3 de septiembre, México perdió a una de las estrellas más brillantes de la Época de Oro del cine mexicano. Yolanda Ciani falleció debido a un “deterioro” en su salud, aunque, por ahora, las razones exactas de su muerte no han sido especificadas.

El reconocido periodista deportivo de ESPN, Odin Ciani, y sobrino de la actriz, se pronunció ante las cámaras para abordar los recientes señalamientos que involucran a su primo, Luis Alberto, en las presuntas agresiones a su madre. Así respondió ante los cuestionamientos:

“Me cuesta mucho creerlo. No lo sé, no lo creo. Desconozco cómo se dieron las cosas. Espero que no sea así, hay que dejar las cosas en manos de la autoridad. Al día de hoy estoy a la espera para saber qué pasó. Entiendo que hay una investigación; espero despertar de esta pesadilla y que sea sólo un chisme. Una confusión, si no es así, que se siga la ley, que pague quien tenga que pagar”.

Odin Ciani.