Soda Estereo llega a México con la gira “Ecos”. FOTO: Getty Images|Ilustrativa

El grupo Soda Stereo regresa a México acompañado de Gustavo Cerati, quien será recreado mediante tecnología para aparecer en el escenario junto a Charly Alberti y Zeta Bosio con la gira “Ecos”. Te contamos en UnoTV todo lo que debes saber.

La icónica banda argentina de rock, reconocida por temas como “Persiana Americana”, “Nada Personal” y “En la Ciudad de la Furia”, busca reconectar con sus seguidores mexicanos tras varios años sin presentarse con la formación completa.

¿Cuándo y dónde será la gira “Ecos” de Soda Stereo en México?

Habrá solo tres sedes elegidas para las presentaciones de Soda Stereo en México:

Martes 14 de abril: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Palacio de los Deportes, Sábado 18 de abril: Auditorio Telmex, Guadalajara

Auditorio Telmex, Martes 21 de abril: Auditorio Banamex, Monterrey

De acuerdo con Ocesa, la promotora de boletos en México, la preventa Banamex comenzará el lunes 27 de octubre, mientras que la venta general iniciará el martes 28 de octubre de 2025.

Última gira de Soda Stereo en México

La agrupación se presentó por última vez en México con la gira “Gracias Totales”, ya sin la presencia del cantautor Gustavo Cerati, en el Foro Sol el 20 de marzo de 2020 y el 9 de marzo de 2022.

En esa gira participaron artistas invitados como:

Adrián Dárgelos (Babasónicos)

(Babasónicos) Andrea Echeverri (Aterciopelados)

(Aterciopelados) Benito Cerati

Chris Martin (Coldplay)

(Coldplay) Fernando Ruiz Díaz

Draco Rosa

Julieta Venegas

Gustavo Santaolalla

Juanes

León Larregui (Zoé)

(Zoé) Mon Laferte

Richard Coleman

Rubén Albarrán (Café Tacvba)

La última visita de Gustavo Cerati a México con Soda Stereo

A diez años de su separación en 2007, la banda anunció su regreso a los escenarios con la gira “Me verás volver”, también conocida como la gira de la reunión.

Este tour incluyó 22 conciertos a lo largo de Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica.

Antes de esa gira, Soda Stereo visitó México el 30 de agosto de 1997 en el Palacio de los Deportes, como parte de su tour “El Último Concierto”, donde anunciaron su separación definitiva.