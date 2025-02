GENERANDO AUDIO...

Sofía Castro defiende a su madre, Angélica Rivera. Foto: Cuartoscuro

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, habló sobre la polémica que alcanzó a su madre luego de que una revista asegurara que la “Gaviota” había encontrado el amor en un hombre más joven que ella. La mayor de las hijas de la actriz lamentó cómo se manejaron las cosas por parte de la revista Caras.

En entrevista con el programa “Despierta América”, la hija de Angélica Rivera consideró “muy chafa” que la revista Caras utilizara el empoderamiento de la mujer para “calumniar y atacar” a su madre.

“Lo preocupante es que hayan dicho que mi mamá dio esas declaraciones, que mi mamá dio esa entrevista, porque rumores hay muchos, estamos acostumbrados en este medio, pero ya decir que ella acepta esa relación y luego que lo sale a desmentir. Y se meten con un tema del empoderamiento de la mujer, creo que eso es lo grave, el usar el empoderamiento de la mujer para calumniar y atacarla en el 2025 está muy chafa”.

La joven actriz aseguró que el problema fue que la revista aseguró tener pruebas del presunto romance entre la “Gaviota” y el actor Diego Klein, con quien hizo pareja en su esperado regreso a la actuación.

“Creo que no estuvo bien la manera de manejar las cosas… si hubiera sido un rumor, se hubiera quedado en un rumor, el problema es que dicen que tienen pruebas y que fue a mi casa en Miami”.

Aunque Sofía Castro enfatizó que su mamá desmintió el romance por tratarse de una mentira, aseguró que sí desea ver a la “Gaviota” enamorada, pues no se le conoce pareja desde su divorcio con el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Claro que me gustaría verla enamorada. Claro que me gustaría verla contenta. No podemos cuestionar las decisiones de las mujeres con quien decidamos estar en el momento en el que queramos estar. Mi mamá lo desmintió porque, realmente, no es cierto, no porque mi mamá esté ocultando. El día que mi mamá tenga una relación, yo creo que lo van a saber o no, tal vez, si lo tiene muy privado”.