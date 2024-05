Sofía Castro defiende su cuerpo: estalla contra críticas; afirma que tiene que “sanar” sus “temas alimenticios”

Sofía Castro estalla contra quienes critican su cuerpo. Foto: Cuartoscuro

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, la “Gaviota”, estalló contra las críticas que ha recibido hacia su cuerpo. A través de sus historias de Instagram, la actriz afirmó que le ha costado “sanar” su relación con la comida y los temas alimenticios.

“Llegar a este punto me ha costado mucho trabajo: entrenar a las 6:00 a.m., entre semana, cuidarme mucho y sanar mi relación con la comida y sanar mis temas alimenticios. Nadie sabe por lo que pasa el otro”, escribió Sofía Castro.

En el texto compartido en sus redes sociales, la hija de la “Gaviota” aseguró que las críticas que recibió desde los 15 años le generaron “traumas e inseguridades”.

“Llevan metiéndose con físico y mi cuerpo desde los 15 años y ya me cansé… Todas sus críticas y comentarios me generaron, desde muy chica, traumas e inseguridades que no tenía por qué pasar. Llevo luchando contra eso desde que era una adolescente”.

Sofía Castro perdió más de 10 kilos

Además, aseguró que su pérdida de peso, superior a los 10 kilos, se debe a un régimen de alimentación y disciplina.

“Sí, bajé 13 kilos del 2020 para acá. ¿Cómo? Con ejercicio, con dieta y mucha disciplina de cambiar mi relación con la comida”, destacó la famosa.

Asimismo, aprovechó para desmentir que se hubiera sometido a un procedimiento quirúrgico para lucir la increíble figura que presume en redes. Sin embargo, afirmó que no está en contra de los arreglos estéticos.

Fue en la última publicación de la famosa en donde posó con un bikini rojo que dejó ver la espectacular figura que tiene, situación que para algunos cibernautas era producto de la cirugía estética.

“Necesito que me digan con qué doctor fue”, “Todas las que nos hemos operado, sabemos que hay que alimentarnos bien y darle al ejercicio para que se mantenga la cirugía. Tranquila la gente ataca, pero también tenemos que ser honestos”. “Niñas, vayan al gym, es tan sano y no te expones”, “Qué buena lipo”. “Buena abdominoplastia”, “¿Cuánto le habrá costado la cirugía?”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.