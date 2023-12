“No se expongan”: Sofía Castro golpea su camioneta por evitar a reporteros en entrevista

Sofía Castro es hija de la actriz Angélica Rivera. Foto: Getty Images

La actriz Sofía Castro, quien es hija de Angélica Rivera, tuvo un pequeño incidente con su camioneta, misma que resultó con un golpe, tras evitar a reporteros en una entrevista.

Sofía Castro golpea su camioneta por evitar a reporteros

A través de su cuenta de Instagram, la actriz, quien es sobrina de Verónica Castro, se mostró molesta con la prensa por el incidente durante una entrevista.

Ver más @sofia_96castro habla sobre el incidente con reporteros, en el cual resultó su camioneta con un golpe 😮 pic.twitter.com/FOBCKgJPTW — Ed Meza 🐷 (@Edjmeza28) December 20, 2023

“Amigos de la prensa, saben que siempre los voy a atender, pero, por favor, no se expongan. Hoy me abollaron mi camioneta, porque se fueron encima de mi coche, y para no lastimar a nadie tuvieron que dar el volantazo”, escribió Sofía Castro.

La prometida de Pablo Bernot, quien anunció su compromiso el pasado mes de octubre, señaló que los medios de comunicación deben cuidar su seguridad y la de los artistas.

“Así como nosotros tratamos de siempre cuidarlos y darles entrevistas, ustedes también cuídenos a nosotros, además de que su seguridad no vale ninguna nota de nadie”, dijo la hija de José Alberto “Güero” Castro.

En un tono más relajado, Sofía Castro, quien fue hijastra de Enrique Peña Nieto, quiere que Santa Claus le arregle su camioneta, sino por una “coperacha” de los reporteros.

“Ahora espero que Santa (Claus) pueda arreglarla o que ustedes me hagan coperacha”, dijo la actriz.

¿Por qué Sofía Castro quiso evitar a reporteros?

La actriz, quien actualmente forma parte de la telenovela “El maleficio”, compartió un video junto a su madre, Angélica Rivera, quien podría regresar a los melodramas.

Ver más

“Yo siempre estoy feliz cuando mi mamá me acompaña a grabar”, expresó la actriz.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Asimismo, el interés de los reporteros era preguntar a Sofía Castro sobre el posible regreso de la “Gaviota” a la televisión, pero la joven no quiso ofrecer ninguna declaración.