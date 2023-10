¡Se sinceró! Sofía Castro revela detalles de su próxima boda; será “muy única”, promete

Sofía Castro revela detalles de su próxima boda. Foto: Cuartoscuro

Sofía Castro volvió locos a sus seguidores al anunciar que llegaría al altar de la mano de Pablo Berno, y ahora la pareja dio detalles de cómo fue el bello momento y adelantaron lo que podría ser la celebración de su boda.

Sofía Castro da detalles de su boda con Pablo Berno

En entrevista exclusiva con la revista Quien, la hija de Angélica Rivera, la “Gaviota”, y José Alberto “Güero” Castro, reveló que tiene claro cómo desea que sea su enlace con el joven proveniente de una importante familia.

“A la gente, si le gusta o no, nos da igual; queremos que lleguen a la boda y quede claro que se están casando Sofía y Pablo. Tenemos cosas en común, nos gustan cosas raras y justo queremos eso, que sea una boda muy única, hacer una combinación de lo que Pablo quiere y lo que yo quiero”

Ver más

Aunque, por el momento, la joven que sigue los pasos de su madre en la actuación, dijo no tener más detalles, pues apenas están buscando.

“Estamos tomando decisiones de dónde nos queremos casar. Ahorita lo único que hemos hecho es buscar wedding planner. Creo que ya decidido eso, sale lo demás”

¿Cómo fue la entrega del anillo de compromiso?

La entrega del anillo de compromiso fue en Estados Unidos, en un punto en donde se apreciaban, a lo lejos, la palabra Hollywood en donde el joven empresario le entregó la joya a Sofía Castro, quien, dijo, entró en “shock”.

“Entré en shock, literal. Lo abracé y nos empezamos a besar. Me pone el anillo y yo ‘Amor, pregúntame’, estaba tan nervioso y rojo, rojo. Y ya me dijo: ‘Mi amor, quiero estar siempre contigo… ¿te quieres casar conmigo?’, dije que sí y me solté a llorar. Me urgía hablarle a mi mamá”.

La hija de Angélica Rivera, la “Gaviota”, describió el momento como una situación que “estuvo bien padre”.

“Estuvo bien padre, estábamos sólo nosotros con ropa de ejercicio. Fue de nosotros nada más, no había nadie más”

Así reaccionaron los famosos papás a la boda de Sofía Castro

En la entrevista, Sofía Castro compartió cómo fue que el “Güero” Castro y la “Gaviota” reaccionaron a la noticia de que sería la primera, de sus tres hijas, que celebraría su boda.

“Yo creo que mi papá está en shock, nada más fue de ‘Ay, felicidades’ y luego me dijo mi mamá que él le habló y le dijo: ‘Güera’, se nos casa la Sofi’. Pero fue el primero que me acompañó a buscar vestidos. Ahorita que nos fuimos a grabar a Nueva York, hice cita para una tienda de vestidos de novia, entonces me acompañó él antes que mi mamá. No sabía cómo reaccionar, quería llorar y emocionarse, me tomaba fotos, le mandaba fotos a mi mamá, fue muy bonito”.