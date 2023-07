“Sí, deja muchos traumas”: Sofía Castro se sincera y habla de su experiencia al ser hijastra de un presidente

Sofía Castro habla de cuando fue hijastra de Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

Sofía Castro, hija de Ángela Rivera, ex primera dama, se sinceró de lo que fue ser parte de la familia presidencial y vivir en Los Pinos, luego de la victoria de Enrique Peña Nieto, entonces esposo de la “Gaviota”.

“Nadie te explica cómo ser parte de la familia presidencial. Yo nunca en mi vida me lo imaginé. Fue un acompañamiento a la pareja con la que mi mamá decidió estar, fue lo que él (Enrique Peña Nieto) quería ser. Fue su sueño más grande”.

La hija del productor José Alberto “Güero” Castro recordó que luego de la boda de su mamá con Enrique Peña Nieto, el exgobernador del Estado de México les expresó su deseo de contender a la Presidencia de la República Mexicana.

“Viene el día de las elecciones y fue ‘ganamos’. Fue un shock de decir ‘es el presidente, mi mamá es la Primera Dama’… nos cambiamos de casa y mi papá, mi mamá y Enrique hablaron con nosotros sobre que era una responsabilidad muy grande. Nos dijeron lo que implicaba, lo que se tenía que ser, que era una posición de mucha responsabilidad, de mucha prudencia… Nos dijeron que cuidáramos de la gente que se nos iba a acercar”.

“Sí deja muchos traumas”: el sexenio que le cambió la vida a Sofía Castro

La actriz, que se molestó con Cynthia Klitbo por hablar de la relación entre su mamá y Enrique Peña Nieto, destacó que en su momento fue blanco de críticas y comentarios agresivos en redes sociales que la llevaron a tener problemas de autoestima, depresión y de alimentación.

“Siempre hicimos lo mejor que pudimos, aguantamos vara, porque la gente fue fea, me dijeron cosas en redes sociales bien feas, que ojalá me muriera… Me costó mi autoestima, que me cerraran tantas puertas. Sí hubo oportunidades y experiencias únicas, pero en la política es blanco o es negro, no es gris”,

Sofía Castro enfatizó que la decisión de Enrique Peña Nieto de querer convertirse en presidente de México le destrozó en lo personal.

“Él (Enrique Peña Nieto) decidió ponerse en esa posición, pero los hijos qué. Puedes estar o no puedes estar de acuerdo, pero por qué agredir y lastimar, a mí me destrozaron”

La hija mayor de la “Gaviota” afirmó que ser parte de la familia presidencial en el sexenio de Peña Nieto le dejó secuelas que, dijo, tiene que trabajar.

“Fue algo bien difícil que pasé… Sí, deja muchas secuelas, deja muchas cosas que tienes que trabajar. Sí, deja muchos traumas, inseguridades que tienes que trabajar todos los días”.

Sí, fuimos una familia

Luego de los señalamientos que ponían en duda la veracidad del matrimonio y la unión entre Angélica Rivera, quien ha sorprendido al reaparecer en redes sociales, y el expresidente Enrique Peña Nieto, Sofía Castro afirmó que fueron una “familia de ocho personas”, por lo que se dijo dolida por los rumores en torno a ellos.

“Sí fuimos una familia. Sí fuimos una familia de ocho personas, que nos queremos con el alma y lo más fuerte, terminando, es que dijeran que no lo fuimos. Eso fue un shock muy fuerte”.