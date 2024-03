Sofía Castro sueña con convertirse en mamá

Sofía Castro se va a casar con Pablo Bernot. Foto: Gettyimages

Sofía Castro está a unos meses de llegar al altar con su novio Pablo Bernot y aunque no está dentro de sus planes inmediatos convertirse en mamá, la actriz confesó a Unotv.com, que tener hijos es su sueño más grande.

“Mi sueño más grande es ser mamá, pero todavía no, primero me caso y luego vemos”. Sofía Castro



La hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro se comprometió con Bernot en octubre del 2023, un hombre, que asegura Sofía, siempre la ha apoyado en su desarrollo personal y profesional.

“Siempre me dice que cuando nos casemos y me convierta en mamá, no tengo por qué dejar de trabajar. Yo creo que sí se puede hacer las dos cosas, iré viendo sobre la marcha, pero estoy convencida de que lo voy a lograr”, dijo Castro.

“Yo creo que sí existe el balance perfecto si lo sabes hacer bien porque fue un ejemplo que yo tuve en mi casa mi mamá tuvo siempre un balance perfecto entre su carrera y su familia y ser mamá, creo que si te organizas y lo haces bien se puede. No es algo que me espante, además tengo un gran equipo que se llama Pablo”.

Sofía Castro quiere trabajar “por todo el mundo”

La actriz de 27 años, que ha participado en proyectos como “El Maleficio”, “Tierra de esperanza” y “Luis Miguel: La serie”, tiene mucha ilusión de poder trabajar en diferentes partes del mundo, ya sea en cine, televisión o teatro.

“Creo que esta carrera es de constancia y de disciplina, es de tomar decisiones de hacia dónde vas a ir y pues la verdad estoy muy contenta muy agradecida por por los proyectos en los que he estado”, compartió Sofía Castro, quien el año pasado debutó en Hollywood protagonizando la película Snag: Chapter one.

Añadió la joven actriz, que hasta el momento, uno de los parteaguas de su carrera ha sido cuando participó en la serie de Telemundo “Malverde”, junto a Pedro Fernández y Luis Felipe Tovar, pues fue la primera oportunidad que se le dio tras salir de Televisa.

“Fue una historia que hicimos con todo el corazón, yo hice a Lucrecia Luna, una mujer súper libre para la época, que va descubriendo la libertad, se dará cuenta que es revolucionaria durante la historia y que lo único que quiere es encontrar al amor de su vida, entonces va a sufrir, pero también se va a enamorar y va a tener una muy bonita, historia de amor”, dijo Sofía.

