Sofía Rivera Torres responde a críticas sobre su cuerpo. Foto: Cuartoscuro

Tras recibir una ola de comentarios negativos por su apariencia física en la reciente gala de “La Casa de los Famosos México”, Sofía Rivera Torres rompió el silencio en redes sociales y desmintió una imagen que circuló en internet, asegurando que fue alterada digitalmente para hacerla ver con más peso.

La conductora, quien participó como panelista en la gala del reality show el pasado 4 de agosto junto a su esposo Eduardo Videgaray, se volvió tendencia no solo por su participación en el programa, sino por los señalamientos hacia su figura, especialmente luego de que se difundiera una fotografía que mostraba un supuesto cambio drástico en su cuerpo.

Sin embargo, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Sofía aclaró que la imagen en cuestión fue editada:

“Me encuentro con unas fotos mías con un cuerpo que vi pues distinto al que tengo (…) Ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche”.

La presentadora mostró pruebas comparando el clip original de su aparición en televisión con la imagen manipulada, en la que incluso fueron eliminados los subtítulos que originalmente aparecían sobre su cuerpo.

Rivera Torres también aprovechó el momento para hablar sobre los cambios reales que ha enfrentado tras convertirse en madre, reconociendo que aún está lejos de recuperar su físico anterior, pero que no tiene prisa y prioriza su rol como mamá.

“Debajo de estas chichis gigantescas y pesadísimas con las que yo he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen”, expresó con tono sarcástico.

Finalmente, cuestionó la motivación de quienes celebran su supuesto aumento de peso y lanzó una provocación:

“¿El gusto que le ha dado a tantas personas pensar que estoy súper gorda, será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?“

Sofía Rivera Torres se mantiene activa como conductora y continúa participando en las galas de “La Casa de los Famosos México”, programa donde también fue habitante en su primera temporada.