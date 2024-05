¿Quiso hacerse la chistosa? Sofía Rivera Torres se disculpa por burlarse de Lucero Mijares

Sofía Rivera Torres pidió disculpas por burlas a Lucero Mijares. Fotos: Cuartoscuro

Sofía Rivera Torres ofreció disculpas a Lucero Mijares por burlarse de ella y asegurar que su físico “se parece al de un hombre”.

Sofía Rivera Torres pide disculpas a Lucero Mijares

Durante la emisión del programa “¡Qué importa!”, la conductora, quien es esposa de Eduardo Videgaray, le pidió disculpas a Lucero Mijares por los comentarios hacia su persona.

Ver más Sofia Rivera Se disculpa con Lucero Mijares pic.twitter.com/tw7xuCrVnk — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) May 7, 2024

“Si a ti Lucerito Mijares te hizo sentir mal o te ofendió algo de lo que nosotros dijimos o de nuestros chistes, te ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón”, dijo Sofía Rivera Torres.

Por otro lado, José Ramón San Cristóbal, quien también se encuentra en el programa, aseguró que su intención no era hacer sentir mal a Lucero Mijares.

“Y precisamente porque ella, Lucerito Mijares, dijo que lo tomaba con humor, hicimos chistes de sus propias declaraciones (…) hay riesgo de que alguien se sienta ofendido y no queremos que suceda jamás”, señaló el conductor, mejor conocido como “Estaca”.

Así como era de esperarse, Lucero, la “Novia de México”, salió en defensa de su hija, asegurando que los conductores “no tienen inteligencia”.

¿Acepta la disculpa? Lucero Mijares responde a burlas de Sofría Rivera Torres

En una entrevista con medios de comunicación, Lucero Mijares respondió a los comentarios que hizo Sofía Rivera Torres sobre su persona.

“La verdad me da igual. No me enteré de mucho. Si quieren comentar algo malo o bueno, me da igual”, dijo la actriz y cantante, de 19 años.

Asimismo, la hija de la “Novia de América” aseguró que “a mí no me afecta” lo que digan de ella, sin mencionar a Sofía Rivera Torres, ya que cuenta con el apoyo de sus padres.

Lucero Mijares estuvo acompañada por Mia Rubín, hija de Andrea Legarreta, con quien se lleva de maravilla gracias al programa “Juego de voces”.